Von Verzweiflung bis Übermut kocht sich der Ostrauer Marko Ullrich bei der TV-Kochshow „The Taste“ durch alle Gefühlslagen. Was am Ende immer stimmt: die Gerichte auf seinem Löffel. Auch in der vierten Folge überzeugte der 36-Jährige auf ganzer Linie und entlockt so manchem kritischen Juror ein dickes, fettes Lob.