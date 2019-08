Leisnig

Ab Mittag wurde das Wetter etwas freundlicher. Dann kamen auch so langsam die Badegäste – Für das zweite Leisniger Badfest wurde zwar das Bombenwetter nicht frei Haus geliefert. das hat die Organisatoren von der Freibadinitiative jedoch nicht davon abgehalten, mit vollem Elan loszulegen. Und ab etwa 16 Uhr tummelten sich dann doch einige Gäste im Becken. Die Monsterrutsche lud zu einem beherzten Rutsch ein.

Auf dem Freibadgelände sorgten Leisniger Vereine, Feuerwehr und – kurzfristig für die Johanniter eingesprungen - auch das Deutsche Rote Kreuz dafür, dass es eine ganze Menge zum Schauen und zum Ausprobieren gibt. Das DRK präsentierte in einer Technikschau einen Einsatzwagen sowie ein Motorrad.

Weitere Aktivitäten reichten vom Tennis-Geschicklichkeitsspiel über Basteln, Kinderschminken und den Spielzeugflohmarkt bis hin zu Zielübungen bei der Jugendfeuerwehr, Dosenwerfen sowie einen Handballparcours.

Die Akteure der Freibadinitiative bauten ihren Cocktailstand auf, um die Gäste zu bewirten, die vor allem noch am Abend erwartet wurden. Doch die Männer und Frauen haben noch mehr drauf, außer Cocktails zu mixen. Für die aktuelle Badesaison wurde für das Kleinkind-Planschbecken eine Heizung gekauft und installiert. Zudem gibt es für diesen Bereich ein Sonnensegel. Dafür hatte die Freibadinitiative Geld gesammelt. „Damit sind unsere finanziellen Ressourcen auch ziemlich erschöpft“, sagt Mehner. Das bedeutet aber nicht, dass der Initiative jetzt nichts Neues mehr einfällt.

Über nächste Projekte wurde bereits nachgedacht. Ein größeres, was innerhalb nur eines Jahres und von der Initiative alleine wohl nicht zu bewältigen sei: Der Traum von einem erweiterten, vielleich sogar erneuerten Spielplatz. Dafür müsse realistisch betrachtet, sicher ein fünfstelliger Betrag an Kosten aufgebracht werden. Zu Ende gedacht sei das momentan noch nicht. Vielleicht könnte etwas ganz Neues auf die Beine gestellt werden, jenseits von Röhre, Rutsche, Schaukel und das wars. So ein Projekt sollte dann jedoch Hand in Hand mit der Stadt angefasst werden. Definitiv sollen die Dauerschwimmer ihren Wunsch nach zusätzlichen Umkleidekabinen erfüllt bekommen, und zwar unterm kleinen Dach, direkt neben dem Sanitärtrakt. Dort setzen sie sich zumeist hin, bevor sie direkt zum Schwimmen gehen. Sie kommen schon relativ früh, ziehen sich momentan noch in der Dusche oder in der Toilette um. Mehner: „Wir können uns zwei zusätzliche Umkleidekabinen im Außenreich durchaus vorstellen.“ Das nächste kleine Projekt steht also schon.

Von Steffi Robak