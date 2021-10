Hartha

Wenn es Streitigkeiten gibt, kommt er ins Spiel: Terry Heinert (63) ist Friedensrichter für Hartha und die dazugehörigen Ortschaften. Als langjähriger Pierburg-Betriebsratsvorsitzender und ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht in Chemnitz beschäftigte er sich mehrere Jahrzehnte mit Gesetzestexten. Das ehrenamtliche Schiedsamt in Hartha übt der gebürtige Waldheimer seit Sommer 2020 aus. Jeden ersten Dienstag im Monat hat er im Rathaus von 17 bis 18 Uhr Sprechstunde.

Herr Heinert, wie wird man eigentlich Friedensrichter?

Bestimmte Voraussetzungen gibt es nicht. Ein Grundwissen im Umgang mit Gesetzestexten ist jedoch hilfreich, damit man weiß, wo man bei entsprechenden Fällen nachschlagen muss. Allein gelassen wird aber niemand. Um sich fortzubilden, kann man verschiedene Seminare besuchen. Bei mir war es so, dass ich mir vor dem Übergang in die Altersteilzeit Gedanken gemacht habe, was ich in Zukunft machen möchte. Nur zu Hause sitzen, Blumen gießen und Rasen mähen? Das gefällt mir zwar auch, ist aber doch nicht alles. Nachdem das Amt des Friedensrichters schon ein Jahr unbesetzt war, schlugen mich einige Bürger für den Posten vor. Also habe ich mich beworben und wurde vom Stadtrat schließlich gewählt.

Kann man sich Ihre Tätigkeit wie die eines richtigen Richters vorstellen?

Ich kann kein Recht sprechen und niemanden verurteilen (lacht). Friedensrichter ist daher das falsche Wort, es müsste eher Streitschlichter heißen. Ich übernehme die Position eines Vermittlers und bin – wenn man so will – die unterste Stufe der Gerichtsbarkeit. Aber auch in meinem Amt ist Unparteilichkeit das oberste Gebot. Ich mache deshalb immer eine Vor-Ort-Besichtigung, um mir selbst einen Eindruck zu verschaffen. Außerdem bin auch ich an Gesetze, wie etwa das sächsische Nachbarschaftsrecht, gebunden.

Strafrechtliche Fälle sind problematisch

Wann kommen Leute auf Sie zu? Und gibt es auch mal Anfragen, die Sie zurückweisen?

Der Großteil meiner Fälle – durchschnittlich sind es etwa fünf pro Jahr – dreht sich um Nachbarschaftsstreit. Also, wenn es zum Beispiel Ärger über die Höhe des Zauns und den Baumschnitt oder Differenzen bei Pachtverträgen gibt. Es sind also ausschließlich zivilrechtliche Angelegenheiten. Sobald die Polizei im Spiel ist und es um strafrechtlich relevante Fälle wie Diebstahl oder Körperverletzung geht, bin ich raus. Das sind dann Sachen für ordentliche Gerichte.

Wie läuft ein Schlichtungsverfahren bei Ihnen ab?

Zuerst einmal werde ich nicht von selbst tätig, sondern man muss auf mich zukommen. Wenn das geschehen ist, versuche ich alle Beteiligten an einen Tisch zu holen. Meine Philosophie ist hierbei, die Auseinandersetzung ohne Kosten zu regeln. Haustürgeschäft nenne ich das.

Und was passiert, wenn einer der Beteiligten keine Lust auf Gespräche hat?

Dann verschicke ich eine schriftliche Vorladung, der auch gefolgt werden muss. Ansonsten gibt es eine Geldstrafe. Das angeordnete Gespräch wird protokolliert. Kommt es zu keiner Einigung, bleibt nur der Weg zum Gericht.

Wie oft kommt so etwas vor?

Statistisch gesehen kann ein Friedensrichter in rund der Hälfte der Fälle für eine außergerichtliche Einigung sorgen. Mein Eindruck ist jedoch, dass Streitigkeiten zunehmen und die Gesellschaft mehr und mehr auseinander driftet. Wenn sich niemand in der Stadt streitet, ist das natürlich das Beste. Aber es ist auch ein schönes Gefühl, wenn sich zwei Parteien einigen und ich dabei erfolgreich vermitteln konnte. Das Wichtigste ist in meinen Augen aber: Egal, wie die Auseinandersetzung endet. Man sollte sich anschließend immer noch in die Augen schauen können.

Von Simon Ecker