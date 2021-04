Was macht McDonalds in der Sörmitzer Au?

Döbeln

In den jüngsten Döbelner Stadtteil Sörmitzer Au kommt nun nach fast 200 neu gebauten Eigenheimen und mittlerweile fast 600 Anwohnern auch eine große Schnellrestaurantkette. Diese kündigt ihr Kommen am Eingang des Wohngebietes auf einer großen Wiese an der Ahornstraße 5 an. McDonalds baut hier demnach ein neues Restaurant samt einem McDrive.

Im Wohngebiet mit den vielen neu gebauten schicken Einfamilienhäusern sieht man die geplante Neuansiedlung mit gemischten Gefühlen. Die meisten der Häuslerbauer haben nagelneue Einbauküchen. Sie kochen selbst und gesund, statt die Systemgastronomie der „gelben Möwe“ zu nutzen. Der Nachwuchs hingegen ist ganz heiß auf Nuggets und Happy-Meal statt Mamis Möhreneintopf.

April, April!

Alfred Hirschberger und seiner Frau Katrin gehört die Wiese, auf der das Bauschild seit Donnerstag steht. Gemeinsam mit Matthias Litzki und seiner Frau haben sich die vier Anwohner der Neuen Bergstraße die Ansiedlung des Burger-Braters in der Eigenheimsiedlung als Aprilscherz ausgedacht. Das Schild stammt aus Dresden. In der Nacht zum 1. April haben die befreundeten Nachbarn es aufgestellt und freuten sich über die Verwunderung in der Nachbarschaft.

Alfred und Katrin Hirschberger hatten das Schild noch bis Mittwochabend in ihrer Garage liegen. Über Bekannte sind sie zu dem ausrangierten Bauschild gekommen. Das brachte beide auf eine Idee. Quelle: Thomas Sparrer

Alfred und Katrin Hirschberger sind weniger Fans des Schnellrestaurants, sondern vielmehr des Reisens mit dem Wohnmobil. Das steht in der gelben Halle hinter dem McDonalds-Bauschild. In diesem Jahr wollen sie die Reise ans Kap der guten Hoffnung mit ihrem geländegängigen Wohnmobil nachholen. Gereist wird durch Europa und auf den afrikanischen Kontinent.

Die LVZ Kreativwerkstatt Deine monatliche Inspiration mit Tipps und tollen Deals für dein nächstes Projekt – als kostenloser Newsletter ins Postfach! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer