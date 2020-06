Was passiert mit Steinas jahrhundertealter Bachmühle?

Hartha

Vom Straßenrand betrachtet, fällt einem das alte Gemäuer kaum auf. Umgeben von bunt blühenden Rosensträuchern schlummerte es jahrelang einen Dornröschenschlaf. Doch aus dem ist es nun erwacht, seitdem Matthias Schmiel mit schwerem Gerät durch das grüne Dickicht kämpft. Nach schweißtreibender Arbeit ist es geschafft, das Gestrüpp am Haus lichtet sich.

„Es gibt noch viel zu tun“, sagt Bettina Böhme, als sie auf die freigelegte Lichtung vor dem ehrwürdigen Fachwerkhaus tritt. Die Waldheimerin ist Vorsitzende des sächsischen Mühlenvereins und seit September 2019 mit dem Gemäuer an der Dorfstraße betraut. In den kommenden Tagen kümmert sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Hartmut Böhme sowie dem Meinsberger Landschaftsgärtner Matthias Schmiel um die Notsicherung des Gründstücks.

Wildwuchs greift Bausubstanz an

Dazu entfernen Schmiel und die Böhmes allerlei Wildwuchs, der rund um das Haus wuchert. Überall haben sich Schlingpflanzen breit gemacht. Sie schlüpfen in jede Ecke und greifen damit die Bausubstanz des Fachwerkhauses an. In der Dachrinne sammelt sich Erde und es wächst Gestrüpp. An den Mauern hangeln sich die Ranken empor und beginnen damit das Dach zu durchbrechen. „Wir sorgen dafür, dass das Haus wieder atmen kann“, sagt Böhme. Dazu muss erst mal das ganze Grünzeug weg.

Retter in der Not: Bettina Böhme (r.) und ihr Mann Hartmut (l.) erwecken gemeinsam mit Matthias Schmiel (m.) die Steinaer Bachmühle aus ihrem Dornröschenschlaf Quelle: max Hempel

Im Anschluss gehe es darum, das Gebäude wieder einbruchsicher zu machen, erklärt Böhme. „In den vergangenen Jahren sind hier immer wieder Leute eingestiegen und haben in den Wohnräumen gewütet.“ Wenn die Säge ruht, werden im Erdgeschoss die Fenster mit Holzplatten verrammelt und um das Grundstück kommt ein Bauzaun mit Vorhängeschloss. In den nächsten Wochen inspiziert dann ein Dachdecker abschließend das Haus. Wie notwendig das ist, beweist Böhme mit einem kurzen Schwenk auf ihr Handy. „Schauen Sie mal. Vor acht Wochen hingen hier überall noch Fensterläden. Die hat jemand einfach geklaut. Zum Glück wurden nicht noch gleich die Fensterscheiben eingeschlagen.“

Erste Erwähnung 1377

Es dauerte einige Zeit bis Böhme die Steinaer Mühle das erste Mal betreten hatte. „Das ist eine Vertrauenssache. Wir sprechen zuerst mit den Besitzern und versuchen etwas über die Vergangenheit des Ortes erfahren.“ Mittlerweile kann sie bereits eine kleine Geschichte erzählen. Viele private Dinge gehören auch dazu, die sie aber nicht weitererzählt. Worum es ihr gehe, sei vor allem die Technik, sagt die Expertin und betritt die Mühle.

Im Inneren ist es kühl und trocken. Dielen knarzen und biegen sich – „Vorsicht! Einbruchgefahr“, ermahnt Böhme. Und trotz einiger baulicher Mängel wirkt es, als wäre gestern noch Getreide mit der Kutsche oder einem LKW angekommen und schließlich zu Vollkornmehl gemahlen worden. Abgesehen von einer dicken Staubschicht, ist das Mühlwerk noch vollständig erhalten – vom drei Meter breiten Kammrad bis hin zum massiven Mühlstein.

1708 ist in den Grundstein am Eingangstor gemeißelt. So alt ist das erhaltene Gebäude. Doch seine Geschichte reicht noch viel weiter zurück, berichtet Böhme. Bereits im Mittelalter, im Jahr 1377, gab es eine erste Erwähnung des Standorts. Er gehörte damals zur Burg Mildenstein. Jahrhundertelang wurde dazu aus dem nahe liegenden Steinaer Bach Wasser auf das Mühlrad geleitet. Später dann, in den 1980er-Jahren, wechselten die Müller auf einen elektronischen Antrieb. Bis in die 1990er-Jahre wurde hier noch nach uralten Handwerkstraditionen gearbeitet. Zuletzt mahlten die Müller dort Hafer für die Pferde. Man kann ihn heute noch aus einigen Rohren greifen.

Eine der wenigen erhaltenen Mühlen im Altkreis Döbeln

Steinas Mühle sei somit eine der wenigen erhaltenen ihrer Art im Altkreis Döbeln, meint Böhme. Eine Besonderheit, die man sonst nur noch in Leisnig am Schanzenbach oder bei Döbeln mit der Simselwitzer Mühle vorfindet. „Das ist auch ein Grund, warum wir uns als Verein dem Projekt anvertraut haben“, sagt die Vorsitzende Böhme. Normalerweise sei der Sächsische Mühlenverein eher eine Interessengemeinschaft, die Informationen über neue Gesetzgebungen oder technisches Wissen austausche. Die meisten Mitglieder sind selbst Mühlenbesitzer. Das Projekt Steinaer Mühle sei hingegen durch Anwohner und Denkmalschützer angestoßen worden. Böhme, die nicht weit entfernt in Waldheim wohnt, nahm sich letztlich wohlwollend dem Thema mit ihrem Fachwissen an.

Später einmal soll in Steinas Bachmühle ein Museum entstehen, vielleicht sogar mit kleinem Café oder Biergarten. Der Platz ist mit seiner Nähe zum Zschopau-Radweg optimal und böte sich etwa für Tagesausflüge oder Radtouren an. Doch das sind bisher nur Träumereien. Bis es soweit ist, wird noch etwas Zeit vergehen. Wenn Bettina Böhme den Schlüssel zum Vorhängeschloss umdreht, fällt Steinas alte Mühle erst einmal wieder in ihren Dornröschenschlaf.

Der Förderverein zur Erhaltung der Bachmühle Steina e.V. sucht ab sofort Mitglieder und Interessierte, die sich um den Umbau der Mühle kümmern wollen. Weitere Infos gibt es telefonisch unter der 034327-92687 oder per Mail an kontakt@muehlenverein-sachsen.de.

Von Max Hempel