Was passierte wirklich vorm Staupi?

Döbeln

Auf der Anklagebank sitzt er nicht zum ersten Mal: Ein 38-jähriger Leisniger, vielfach vorbestraft und schon mehr als einmal hinter Gittern, soll im Dezember 2019 in der Döbelner Discothek Staupitzbad einem anderen Gast mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Weil der Discothek-Besitzer den Angeklagten aus seinem Haus haben wollte, erteilte er ihm Hausverbot. Zwei Security-Männer begleiteten ihn nach draußen. „Dort stand schon das Empfangskomitee“, sagt der Angeklagte über die Polizeibeamten, die vor dem Staupitzbad warteten. Von dem, was dann passierte, gibt es zwei Versionen.

Staatsanwalt Heidenreich sieht so: Der Angeklagte wehrte sich massiv dagegen, von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen zu werden. Er soll um sich geschlagen und dabei einen Beamten so verletzt haben, dass der kurzzeitig keine Luft mehr bekam. Währenddessen soll der 38-Jährige ein Feuerwerk der Beleidigungen gegen die Polizisten abgefackelt haben: Luftpumpe, Wichser, Arschloch, noch Schlimmeres. Die Beleidigungen räumte er zum Teil ein. „Wir kennen uns, die Beamten und ich. Wir sind uns schon öfters begegnet“, so der 38-Jährige. Im Polizeiauto sollen sich beide Seiten nicht viel genommen und gegenseitig beleidigt haben.

Angeklagter spricht von Polizeigewalt

Über die Vorwürfe, er habe Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet, sagt er aber: „Das ist zusammengesponnener Mist. Ich habe mich weder gewehrt noch geschrien.“ Der Leisniger spricht dagegen von Polizeigewalt. Beweisen soll das ein Video. Ein Bekannter des Angeklagten filmte das Geschehen vorm Staupitzbad. Strafrichterin Anne Mertens, Verteidiger Stephan Bonell aus Leipzig und Staatsanwalt Heidenreich guckten sich das knapp sechs Minuten lange Video an.

„Wieso bringen Sie das Video erst jetzt, eineinhalb Jahre später, an?“, wollte der Staatsanwalt wissen. „Ich wollte nicht, dass die Polizisten das Video vorher sehen“, sagte der 38-Jährige. Die Beamten sollten erst im Gerichtssaal damit konfrontiert werden. Während die Staatsanwaltschaft das Video für aussagelos hält, ist für Verteidiger Stephan Bonell klar: „Man sieht, dass mein Mandant bis zum Auto überhaupt nicht aggressiv gewesen ist.“ Irgendwo bei Minute und vier Sekunden soll außerdem zu sehen sein, dass einer der Beamten den Leisniger schlägt.

Bonell stellte daraufhin einen Antrag. Ein Gutachter soll das Video auswerten. Außerdem sollen fünf weitere Zeugen geladen werden, darunter derjenige, der das Video in dieser Nacht drehte. Richterin Anne Mertens setzte die Verhandlung deshalb aus, ein neuer Termin muss gefunden werden.

Von Stephanie Helm