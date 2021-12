Was wird aus den Gammelbäumen in Waldheim?

Waldheim

Lange stehen sie noch nicht an der Dresdner Straße. Zumindest für Baum-Verhältnisse. Im Zuge des Straßenbaus kam ein Dutzend Rotdorne an den Verkehrsweg. Zwei Jahre hatte die Sanierung der Mortelstraße/Dresdner Straße gedauert, die 2015 abgeschlossen war. Das kostete rund 1,2 Millionen Euro und war zum großen Teil eine Baustelle des Freistaates Sachsen. Lediglich die Arbeiten an der Beleuchtung, den Parkbuchten und Haltestellen lagen in der Hand Waldheims. Bis zum grundhaften Ausbau vor sechs Jahren galt die Straße als eine der schlechtesten in Waldheim.

Nun müssen die Bäume weg. AfD-Stadtrat Ringo Fleischer aus Massanei hatte bereits im Sommer darauf aufmerksam gemacht, dass die Rotdorne krank sein könnten. Er fragte sich zudem, ob sie wegen des Klimawandels vertrocknet seien. Die Stadt kannte das Problem mit den dürren Gammel-Bäumen auch und hatte einen Gutachter dran gesetzt. Denn die Pflege der Gehölze war nach einer gewissen Zeit an die Stadt übergegangen.

Nun steht das Ergebnis des Gutachtens fest. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) fasst zusammen: „Der Feuerbrand hat die Bäume zwar nicht befallen, aber ein anderer Schädling. Im Ergebnis müssen wir die Rotdorne entfernen.“ Das soll der Bauhof erledigen, der sich allerdings gerade auch in der Winterdienstbereitschaft befindet. Zwar haben die Rotdorne aufgrund ihres geringen Alters noch keine dicken Stämme, sodass zum Fällen augenscheinlich eine große Astschere reichen würde. Keiner müsste stundenlang mit der Kettensäge rumschnipseln. Aber die Wurzeln müssen ja auch noch raus – Arbeit ist das also allemal. Außerdem ist da noch die Entsorgungsproblematik.

Und dann steht die nächste Frage an: Lässt Waldheim die Dresdner Straße nach der Rotdorn-Rodung kahl oder pflanzt sie da wieder Bäume hin? „Ja, aber das müssen wir noch mit dem Fachbereich besprechen“, sagt Steffen Ernst. Es geht ums Geld. Die alten, abgestorbenen Bäume wurden mit Fördergeld bezahlt, die neuen müsste Waldheim wahrscheinlich aus eigener Tasche bezahlen. Außerdem ist noch unklar, was für Bäume an der Dresdner Straße wachsen sollen. Es müssten halt solche sein, die nicht allzu groß werden und sich leicht pflegen lassen. Flachwurzler eignen sich auch nicht, weil sie den Belag des Bürgersteigs heben könnten.

Rotdorn scheint dafür geeignet. Er wächst als Baum bis zu zehn Meter hoch. Der Echte Rotdorn ist laut Online-Enzyklopädie Wikipedia extrem frosthart und zeigt sich auch gegen Hitze und Stadtklima widerstandsfähig. Er kommt demnach vor allem in Europa und Nordafrika verwildert in Gebüschen und an Waldrändern bis in Höhenlagen von 1000 Metern vor.

Von Dirk Wurzel