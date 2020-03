Was wusste Dulig? Weggang von Beiersdorf wirft neue Fragen auf

Waldheim/Dresden

Wusste das Wirtschaftsministerium schon seit Sommer 2019, dass Beiersdorf aus Waldheim weggeht? Diese Frage kam nach einer SPD-Veranstaltung in Waldheim auf. An der Spitze dieses Ministeriums steht Sozialdemokrat Martin Dulig.

Ungefragtes Dementi?

Die DAZ hatte Henning Homann gar nicht danach gefragt. Trotzdem dementierte der SPD-Landtagsabgeordnete am 5. März per Pressemitteilung, dass das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) schon recht zeitig von den Plänen des Beiersdorf-Konzerns wusste, seinen Produktionsstandort in Waldheim aufzugeben. „Das Wirtschaftsministerium war vorab NICHT (Originalschreibweise) über die Schließungspläne in Waldheim informiert“, so der Abgeordnete in einer Email, welche die Redaktion am Donnerstag um 14.54 Uhr erreichte. Darin heißt es auch, dass das Wirtschaftsministerium „vorab über die Pläne von Beiersdorf in Leipzig informiert“ gewesen sei. Zunächst bedeutete die geplante Ansiedlung in Leipzig ja auch nicht die Schließung in Waldheim.

Frage unangenehm?

Etwa zwei Stunden zuvor hatte die DAZ Mario Böhme, den Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Sachsenkreuz gefragt, ob Florena auf einer SPD-Veranstaltung in Waldheim Thema war, ob dort in eher kleiner Runde gesagt wurde, dass das SMWA bereits seit Sommer 2019 vom Weggang aus Waldheim wusste. Eine solche Information liegt der DAZ vor. Mario Böhme brauchte für die Antwort einige Sekunden. Es hatte den Anschein, dass ihm diese Frage eher unangenehm war. Er verneinte sie schließlich. Überraschend schnell trudelte dann die Email Homanns ein.

Ministerium bedauert Weggang

Zu dieser Zeit arbeitete bereits die Pressestelle des SMWA an einer Anfrage der DAZ zu diesem Thema. „Seit wann wusste das SMWA, dass sich Beiersdorf in Leipzig ansiedelt?“, wollten wir wissen. Antwort des Ministeriums: „Die Standortentscheidung für den neuen Standort Leipzig/ Seehausen wurde von der Beiersdorf AG am 1. Oktober 2019 bekannt gegeben.“ Von den Schließungsplänen in Waldheim will das SMWA erst in der letzten Februarwoche 2020 erfahren haben. „Mit einem Anruf der Beiersdorf AG bei der Wirtschaftsförderung Sachsen am 26. Februar 2020 wurde die Wirtschaftsförderung Sachsen erstmals über die am Vortag getroffenen Entscheidungen des Aufsichtsrates der Beiersdorf AG zur Investition in Leipzig/ Seehausen und zur perspektivischen Schließung des Standortes in Waldheim informiert“, antwortet Christian Adler, Referent in der Pressestelle des SMWA. „Die Schließung des Werks der Beiersdorf AG in Waldheim ist aus unserer Sicht sehr bedauerlich. Für die lange Industrietradition am Standort Waldheim ist dies ein schwerer Schlag. Wir gehen davon aus, dass die Beiersdorf AG Wort hält und die Marke ,Florena’, mit der viele Menschen in Sachsen und im gesamten Osten Deutschlands hohe Qualität, Vertrautheit und Verlässlichkeit verbinden, erhalten bleibt – auch wenn die Produkte an anderen Standorten gefertigt werden sollen“, heißt es in der Antwort auf unsere Fragen weiter.

Keine Förderung?

In seiner überraschenden Pressemitteilung widerspricht Henning Homann zudem, dass der Freistaat Sachsen den Wegzug nach Leipzig fördert. „Bei der Entscheidung von Beiersdorf handelt es sich um eine reine Unternehmensentscheidung. Die in Waldheim hergestellten Produkte werden nicht in das Werk in Leipzig verlagert, sondern auf Standorte in anderen Bundesländern verteilt. In Leipzig entsteht eine neue Produktionslinie, die langfristig Bestand hat und wo neue, langfristig sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Die Entscheidung von Beiersdorf erfolgte auch unabhängig von einer staatlichen Förderung“.

Linke hakt nach

Die Linke hat als Oppositionspartei im sächsischen Landtag das viel diskutierte Beiersdorf-Thema entdeckt. Die mittelsächsische Abgeordnete Marika Tändler-Walenta hakt jetzt mit ihrem Fraktionskollegen Nico Brünler per kleiner Anfrage bei der Staatsregierung nach. Sie wollen wissen, wie viel Fördergeld seit 2010 in den Beiersdorf-Standort Waldheim geflossen ist und was deren Zweck war. „In welchem Umfang, zu welchem konkreten Zweck und in welcher Höhe liegen derzeit Anträge auf Fördermittel seitens der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH, der Beiersdorf AG oder einer sonstigen Tochter der Beiersdorf AG zur Errichtung einer neuen Produktionsstätte in Leipzig vor?“, ist eine weitere Frage.

Das will die Linke wissen Fragen an die Staatsregierung: 1.) Welche Fördermittel sind seit dem Jahr 2010 zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang, auf welcher Grundlage und zu welchem Förderzweck an die Unternehmen Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH, Beiersdorf AG oder eine sonstige Tochter der Beiersdorf AG positiv beschieden worden und an welche Bedingungen waren bzw. sind diese geknüpft? 2.) In welchem Umfang, zu welchem konkreten Zweck und in welcher Höhe liegen derzeit Anträge auf Fördermittel seitens der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH, der Beiersdorf AG oder einer sonstigen Tochter der Beiersdorf AG zur Errichtung einer neuen Produktionsstätte in Leipzig ( Seehausen) vor? 3.) Zu welchen Zeitpunkten hat es in den letzten zwei Jahren Gespräche zwischen der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH, der Beiersdorf AG oder der Maxingvest AG und der Staatsregierung gegeben und was war jeweils Inhalt des Gespräches? 4.) In wie weit gab es in den letzten zwei Jahren Gespräche zwischen der Wirtschaftsförderung Mittelsachsen und der Staatsregierung zur Sicherung oder Ausweitung des Beiersdorf-Produktionsstandortes in Waldheim und/oder einer Neuansiedlung eines Beiersdorf-Produktionsstandortes im Raum Mittelsachsen? 5.) Welche konkreten Gründe sind der Staatsregierung für den Umzug von Beiersdorf von Waldheim nach Leipzig bekannt? Dresden, 4. März 2020 Nico Brünler, MdL Marika Tändler-Walenta, MdL

So antwortet das Wirtschaftsministerium Hallo Herr Wurzel, Ihre Fragen können wir wie folgt beantworten: 1. Laut Konzernsprecherin habe die Wirtschaftsförderung Sachsen Beiersdorf bei der Standortsuche „eng begleitet“. Können Sie mir sagen, ob und wie das Wirtschaftsministerium an diesem Prozess beteiligt war? Das SMWA wurde intern von der Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) über die Investitionsabsichten von Beiersdorf – zunächst in Sachsen allgemein und später am Standort Leipzig/ Seehausen – unterrichtet, stand aber nicht im unmittelbaren Kontakt mit dem Unternehmen. Die Begleitung von Ansiedlungsvorhaben durch die WFS umfasst häufig mehrere Monate oder gar Jahre vom Erstkontakt bis zur Investitionsentscheidung. WFS und Staatsregierung werben für die Vorteile des Standortes Sachsen insgesamt. Selbstverständlich ist der Freistaat bestrebt, eine unternehmerische Investitionsentscheidung für eine Ansiedlung im Sinne des Freistaates Sachsen zu befördern. 2. Können Sie uns sagen, ob, wie und warum das Ministerium Beiersdorf auf Leipzig gelenkt hat? Die Standortsuche wurde und wird generell nie auf einen bestimmten Standort gelenkt. Die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) hat die Standortsuche des Investors in Sachsen ohne Priorisierung und ergebnisoffen unterstützt und begleitet. Bei den Gesprächen mit dem Investor im Rahmen der Standortsuche ging es immer um einen neuen, zusätzlichen Fertigungsstandort mit einem in Waldheim nicht vorhandenen Produkt- und Produktionsspektrum. Die Entscheidung für den Standort in Leipzig/ Seehausen wurde durch das Unternehmen im Oktober 2019 getroffen. Zu diesem Zeitpunkt informierte – nach Kenntnis der WFS – die Beiersdorf AG parallel die Belegschaft in Waldheim, verbunden mit dem Hinweis, dass dieser neue Standort keine Überschneidung mit der Waldheimer Produktpalette und damit keine Auswirkungen auf den Standort Waldheim habe. 3. Ist dem SMWA bekannt, dass es in Berbersdorf im Landkreis Mittelsachsen an der Bundesautobahn 4 ein voll erschlossenes, aber bei weitem noch nicht ausgelastetes Gewerbegebiet gibt, dass man Beiersdorf auch hätte empfehlen können? Für die Mitarbeiter wäre eine Fabrik in Berbersdorf von der Region Döbeln aus viel besser zu erreichen (15 bis 25 Minuten Fahrzeit). Ein potenzieller Investor sondiert Standorte aufgrund einer Vielzahl von Standortfaktoren, ohne diese offenzulegen. Im konkreten Fall wurde die Standortsuche durch ein von Beiersdorf beauftragtes Consulting-Unternehmen im Oktober 2018 mit einem Suchradius von rund 50 km im Umfeld von Waldheim eingegrenzt. Das schloss den Standort Berbersdorf ein. Die Wirtschaftsförderung Sachsen und die Staatsregierung werden weiterhin nach Kräften für die Vorzüge des Standortes Sachsen werben. Dies gilt selbstverständlich auch für den verkehrsgünstig gelegenen Landkreis Mittelsachsen mit seinen ausgezeichneten Hochschulen und einer dynamischen Wirtschaftsstruktur. 4. Seit wann wusste das SMWA, dass sich Beiersdorf in Leipzig ansiedelt? Unsere Quellen besagen, seit Sommer 2019, also Monate vor der offiziellen Bekanntgabe. Die Standortentscheidung für den neuen Standort Leipzig/ Seehausen wurde von der Beiersdorf AG am 01.10.2019 bekannt gegeben. 5. Hatte das SMWA zu diesem Zeitpunkt bereits Kenntnis darüber, dass Beiersdorf in diesem Zusammenhang seinen Produktionsstandort in Waldheim schließt? Das SMWA hat in der vergangenen Woche (KW 9) von den Schließungsplänen für den Standort Waldheim erfahren. Mit einem Anruf der Beiersdorf AG bei der WFS am 26.02.2020 wurde die WFS erstmals über die am Vortag getroffenen Entscheidungen des Aufsichtsrates der Beiersdorf AG zur Investition in Leipzig/ Seehausen und zur perspektivischen Schließung des Standortes in Waldheim informiert. 6. Wie bewertet das SMWA den Wegzug vor dem Hintergrund der immer wieder hervorgehobenen Notwendigkeit, den ländlichen Raum zu stärken? Zur Ansiedlung der Beiersdorf AG in Leipzig haben sich Wirtschaftsminister Martin Dulig und WFS-Geschäftsführer Thomas Horn am 1. Oktober 2019 wie folgt geäußert: https://medienservice.sachsen.de/medien/news/229883 Die Schließung des Werks der Beiersdorf AG in Waldheim ist aus unserer Sicht sehr bedauerlich. Für die lange Industrietradition am Standort Waldheim ist dies ein schwerer Schlag. Wir gehen davon aus, dass die Beiersdorf AG Wort hält und die Marke „Florena“, mit der viele Menschen in Sachsen und im gesamten Osten Deutschlands hohe Qualität, Vertrautheit und Verlässlichkeit verbinden, erhalten bleibt – auch wenn die Produkte an anderen Standorten gefertigt werden sollen. Vor allem aus Sicht der Beschäftigten und den Menschen in der Region ist die Schließung eine Enttäuschung. Die Beiersdorf AG wird sich an der Jobgarantie für die bisher in Waldheim Beschäftigten messen lassen müssen und steht in der Verantwortung. Auch wir unterstützen sozial ausgewogene und zukunftsfähige Lösungen für die Betroffenen. Die Branche ist weltweit im Umbruch. Dies betrifft sowohl Märkte und Produkte als auch den Herstellungsprozess. Dass die Beiersdorf AG trotz insgesamt zurückgehender Beschäftigung (auch am Stammsitz in Hamburg) auf den Freistaat Sachsen setzt, ist eine gute Nachricht. Dies spricht für die Standortvorteile im Freistaat und auch für die guten Erfahrungen, die die Beiersdorf AG am Standort Waldheim und damit in Sachsen in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesammelt hat. Sowohl die für den Standort Seehausen avisierte Produktpalette als auch die vorgesehene Produktionsweise sprechen für ein langfristiges, zukunftweisendes Engagement.

Das verkündete Henning Homann Homann: „Langfristiger Erhalt von Arbeitsplätzen hat oberste Priorität“ SPD-Landtagsabgeordneter warnt vor gegenseitigen Schuldzuweisungen. „Der angekündigte Weggang von Beiersdorf wurde in Waldheim und der ganzen Region Döbeln mit großer Enttäuschung aufgenommen. Dabei geht es nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um eine lange Tradition. Florena gehört zu unserer Region, wie Mader Senf, die Roßweiner Dampfmaschine und der Riesenstiefel. Deshalb verstehe ich auch die Emotionalität in der Debatte. Ich hätte mir selber eine Entscheidung für Waldheim gewünscht“, so Henning Homann, Döbelner Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der SPD Mittelsachsen. „Der langfristige Erhalt von Arbeitsplätzen hat für mich oberste Priorität. Wenn der Erhalt des Standortes in Waldheim nicht möglich ist, müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen ohne finanzielle Einbußen im neuen Werk in Leipzig einen Arbeitsplatz zu erhalten. Ich unterstütze dabei die Arbeit der Betriebsräte und der IGBCE, die die Interessen der Beschäftigten mit ganzer Konsequenz vertreten.“ Homann gibt dabei zu bedanken, dass Übernahmeregelungen bei Werksschließungen nicht die Regel seien. Das müsse hart erkämpft werden. Das neue Werk in Leipzig und die gute Arbeit der Gewerkschaften würde hier eine Einigung ermöglichen. Homann widerspricht gleichzeitig Behauptungen, insbesondere in den sozialen Medien, der Freistaat würde den Wegzug nach Leipzig fördern. „Bei der Entscheidung von Beiersdorf handelt es sich um eine reine Unternehmensentscheidung. Die in Waldheim hergestellten Produkte werden nicht in das Werk in Leipzig verlagert, sondern auf Standorte in anderen Bundesländern verteilt. In Leipzig entsteht eine neue Produktionslinie, die langfristig Bestand hat und wo neue, langfristig sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Die Entscheidung von Beiersdorf erfolgte auch unabhängig von einer staatlichen Förderung“, erklärt Homann weiter und verweist darauf, dass es seitens des Freistaats zurzeit keine Förderzusage für den Standort Leipzig an Beiersdorf gibt. Die Förderrichtlinien des Freistaates Sachsen würden außerdem die staatliche Förderung einer Verlagerung einer Produktionslinie und mit ihr der Arbeitsplätze von Waldheim nach Leipzig ausschließen. Damit werde sichergestellt, dass die Regionen in Sachsen nicht mit staatlicher Unterstützung gegeneinander ausgespielt werden. „Ich halte nichts von gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen Stadt, Landkreis und Land. Vielmehr sind jetzt Ideen gefragt. Deshalb unterstütze ich den Vorschlag von Frau Bellmann einen Pendlerbus zwischen Waldheim und dem neuen Standort in Leipzig einzusetzen Am Ende wird sich zeigen, ob das eine gute Idee war oder eben nicht. Gleichzeitig müssen wir gemeinsam mit Beiersdorf, der Stadt und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Konzepte für die Nachnutzung des Industriekomplexes entwickeln. Die Wirtschaftsförderung des Freistaates wird dabei unterstützen. Ich bin dazu im Gespräch.“ Hintergrundinformationen Das Sächsische Wirtschaftsministerium war vorab über die Pläne von Beiersdorf in Leipzig informiert. Die Gespräche hatten dabei das Ziel eine Werksansiedlung in Sachsen zu unterstützen. Der Konzern Beiersdorf hat sich europaweit nach einem Standort umgeschaut. Eine Ansiedlung in Sachsen ist deshalb weitem nicht selbstverständlich. Das Wirtschaftsministerium war vorab NICHT über die Schließungspläne in Waldheim informiert. -------------------------------------- Henning Homann Mitglied des Sächsischen Landtages Sprecher für Arbeitsmarktpolitik, Verkehrspolitik und Kinder- und Jugendpolitik

Von Dirk Wurzel