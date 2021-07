Wassereinbruch bei Döbelner Kinderarzt

Döbeln

Fließendes Wasser ist in einer Kinderarztpraxis wichtig. Aber muss es deshalb auch von den Wänden laufen? Eine schwere Havarie hat die Döbelner Kinderarztpraxis von Dr. Eckhardt Erdmann getroffen. In den Räumen an der Grimmaischen Straße herrscht seit Montag Ausnahmezustand.

„Übers Wochenende hat es über unseren Praxisräumen einen Rohrbruch gegeben. Übers Wochenende lief das Wasser unbemerkt. Die Schäden sind entsprechend hoch“, sagt der Kinderarzt.

Am Montagmorgen war einen Praxisbetrieb nicht zu denken. Viele Wände waren durchnässt, Möbel beschädigt. Die Elektrik war betroffen. Zeitweise musste der Strom abgeschaltet werden. Etwa die Hälfte der Praxisräume waren massiv betroffen. Während am Montag die ersten Handwerker anrückten, organisierten Dr. Erdmann und seine Kinderarztkollegin gemeinsam mit den zwölf Schwestern den Notbetrieb. Mit extra eingerichteten Notfalltelefonen wurden Termine abgesagt und umdisponiert. Die zugehörige Kinderarztpraxis in Lommatzsch (Telefon 035241/829444) arbeitete derweil die unaufschiebbaren Termine ab. In dringenden Fällen stehen auch die beiden anderen Döbelner Kinderärztinnen Dr. Margit Richter am Döbelner Niedermarkt 30 (Telefon 03431/570000) und Antje Wiederanders an der Unnaer Straße 1 B (Telefon 03431/571293) bereit.

Alles muss raus. Nach dem Wasserschaden in der Kinderarztpraxis Erdmann in Döbeln sind nun die Handwerker am Start. Quelle: Sven Bartsch

Am Dienstag haben die Handwerker bereits mit dem Herausreißen der Möbel begonnen. „Sprechstunden sind noch nicht wieder möglich“, sagt Dr. Eckhardt Erdmann. „Wir werden unseren jungen Patienten und ihren Eltern telefonisch weiterhelfen, Termine verschieben und vermitteln. In Lommatzsch sind wir für unsere Patienten da. Allerdings werden wir dort nicht voll und ganz die Döbelner Praxis ersetzen und den Ausfall kompensieren können“, so der Kinderarzt. Die Döbelner Praxis ist für Terminvermittlungen und -verschiebungen unter 03431/ 710397, 0173/ 9641907 oder 0151/26921955 erreichbar. Wann hier wieder Sprechstunden stattfinden können, ist im Moment noch unklar.

Von Thomas Sparrer