Wechsel bei Renner in Waldheim: Bettina Hadler geht in Rente

Waldheim

Der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Wohlfahrt und der Geschäftsführer Stefan Bruckmaier haben vergangene Woche am Standort Waldheim die Verabschiedung der Niederlassungsleiterin und die Mitarbeiterehrungen vorgenommen. Nach 28 Jahren bei Renner in Waldheim wurde Bettina Hadler in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Am 1. November 1993 übernahm sie die Leitung der damals neu gebauten Niederlassung. Bettina Hadler hatte das Steuer immer fest im Griff, egal welche Krisen oder Herausforderungen es zu bewältigen gab. „Mit hervorragender Motivation und viel Engagement hat sie dabei Renner zu jeder Zeit wie ihr eigenes Unternehmen geführt“, verabschiedet sich der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Wohlfahrt persönlich bei ihr. Die Niederlassungsleiterin schließt mit einer Rede ab: „Ich danke unseren langjährigen Kunden und Lieferanten für die partnerschaftliche Zusammenarbeit, unseren Mitarbeitern für viele gemeinsame Jahre und ihr Engagement sowie der Familie Wohlfahrt für ihr Vertrauen in meine Person.“Bettina Hadler übergibt ab Januar 2022 das Zepter an den neuen Niederlas-sungsleiter Holger Tauchnitz, der bereits seit Juli dieses Jahres in Waldheim gemeinsam an der Übergabe mit ihr gearbeitet hat. Die Geschäftsführung freut sich auf die Zusammenarbeit und blickt positiv in die Zukunft des Standorts.

Stefan Bruckmaier würdigte im Anschluss die neun Jubilare für vier mal 25, zwei mal 20, drei mal zehn Jahre Betriebszugehörigkeit und bedankte sich für ihre Treue, den Fleiß und die Zuverlässigkeit mit den Worten: „Ich bin sehr stolz, dass wir in Waldheim so viele Mitarbeiter haben, die bereits seit vielen Jahrzehnten im Unternehmen sind. Durch sie haben unsere Kunden über diesen langen Zeitraum verlässliche Ansprechpartner.“ Unter Einhaltung der Abstandsregeln und kurzer Abnahme der Schutzmasken, wurden die Fotos mit den anwesenden Mitarbeitern und der Geschäftsführung gemacht.

Von daz