Weg vom Verbrenner in Roßwein?: Frauenthal will neue Strategien entwickeln

Roßwein

In einem schwierigen Umfeld bewegen sich derzeit Unternehmen wie die Frauenthal Powertrain GmbH, die in ihren Standorten in Roßwein und Plettenberg Pleuelstangen und Ausgleichswellen für Verbrennungsmotoren herstellen. „Wir sind derzeit gut unterwegs“, konnte Geschäftsführer Berthold Repgen am Mittwoch Landrat Matthias Damm bei der Vorstellung des Unternehmens, früher das Roßweiner Schmiedewerk, berichten.

Neben Hitachi und der Diakonie ist das Werk einer der größten Arbeitgeber für Roßwein. Dennoch gäbe es ein paar Wolken am Himmel und man habe aktuell eine extrem sensible Lage zu meistern. Gemeint ist der umweltpolitische Druck, der auch die Geschäftsführung des Roßweiner Unternehmens zwingt, zusätzlich zur Belieferung der Verbrennungsmotorindustrie neue Geschäftsfelder zu erschließen.

„Was kommt, wissen wir nicht genau“

Reinhard Grabner, Werksleiter in Roßwein, spricht aktuell von einer sehr guten Auftragslage. „Momentan kommen wir kaum hinterher mit dem Abarbeiten.“ Dennoch: Voll ausgelastet ist derzeit nur die alte Anlage, während die vollautomatische Presse noch Kapazitäten hat. 116 Vollzeitbeschäftigte in Roßwein sorgen für knapp 7 Millionen Schmiedeteile im Jahr und einen Umsatz zwischen 22 und 23 Millionen Euro.

Damit das so bleibt, müssen auch neue Wege gegangen werden. Zwar gehe man bei Frauenthal davon aus, dass der Verbrennungsmotor auch in Zukunft die Hauptantriebstechnik sei. Und auch im Elektromotor gäbe es Teile, die geschmiedet werden müssen. Aber: „Was kommt, wissen wir nicht genau“, sagt Berthold Repgen, und: Die Entwicklung in der Elektromobilität sei so undurchsichtig, dass es derzeit schwer sei, Investitionen für diesen Bereich durchzubekommen.

Mechanische Weiterverarbeitung ausgeschlossen

Bei Frauenthal will man dennoch auf die aktuelle Situation reagieren. Unter anderem sollen neue Märkte erschlossen werden. Einer davon befindet sich in Nordamerika, wo die Frauenthal Group aktuell als Zulieferer für Verbrennungsmotoren noch wenig vertreten ist. Dabei gehe es nicht darum, in Nordamerika produzieren zu lassen, sondern Pleuel fix und fertig in Deutschland hergestellt nach Nordamerika zu verschicken. Mit einer mechanischen Weiterverarbeitung der Teile allerdings fange man nicht an, mit diesem Thema habe man sich bereits auseinandergesetzt, sich aber entschieden, beim Schmieden an sich zu bleiben. „Wir müssen unsere Ressourcen mit Blick auf neue Produkte fokussieren“, so Repgen.

Die Frauenthal Powertrain GmbH Das Unternehmen hat 682 Mitarbeiter an den Standorten Roßwein und Plettenberg, 116 davon derzeit in Roßwein. Pro Jahr werden im Unternehmen 42 Millionen Pleuelstangen, Ausgleichswellen und Verteilerleisten produziert, rund 7 Millionen davon in Roßwein. Damit macht das Unternehmen insgesamt rund 135,1 Millionen Umsatz pro Jahr, auf Roßwein entfallen dabei rund 23 Millionen. Produziert werden von den prozessgesteuerten Schmiedelinien Pleuelstangen mit exakt dem geforderten gewicht, das eine präzise Montage ermöglicht. Mit dem unternehmenseigenen Werkzeugbau kann auf Kundenwünsche reagiert werden, Feinabstimmungen sind in kurzer Zeit möglich.

Anfang des Jahres habe man einen Strategieprozess bei der Frauenthal Powertrain GmbH gestartet, um Märkte für solche neuen Produkte zu bearbeiten. Pläne für neue Teile, so wie es der Betriebsrat kürzlich von der Unternehmensleitung gefordert hatte, gäbe es. Allerdings sei da noch nichts spruchreif. „So ein Strategieprozess braucht Zeit“, erklärte Repgen, schließlich müsse der Prozess so solide sein, dass er trägt. Auch wenn sich das Unternehmen entschlossen hat, sich etwas weiter zu öffnen, was die Angebotspalette angeht: „Es geht nicht nur darum, sich ein Teil auszusuchen, das man neu produziert, sondern auch, die Kultur im Unternehmen entsprechend zu ändern.“ Ob ein potenzielles neues Teil in Roßwein oder in Plettenberg produziert werde, sei von den Kapazitäten abhängig. In Roßwein beispielsweise sei neben der vollautomatischen Linie noch Platz für eine neue Linie, da würde es im Zweifelsfall mehr Sinn machen, dort eine neue Maschine hinzustellen, als anderswo eine neue Halle zu bauen.

Ende des Monats wird den Roßweiner Mitarbeitern bei der Betriebsversammlung der angeschobene Strategieprozess vorgestellt.

Von Manuela Engelmann-Bunk