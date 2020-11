Wegen Brandschutzmängeln: Wird die Turnhalle geschlossen?

Großweitzschen

Die Turnhalle der Grundschule Großweitzschen entspricht nicht mehr den geltenden Brandschutzbestimmungen. Eigentlich entspricht sie denen schon seit Jahren nicht mehr. „Die Turnhalle ist Baujahr 1972. Hier ist überhaupt nix mehr gewährleistet“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Eine Brandschutzbegehung zeigte gravierende Mängel auf. Das betrifft die Turnhalle an sich, aber auch deren Nebenbereiche wie Umkleideräume, Hausmeister- und Lehrerzimmer. „In der Turnhalle ist am wenigsten zu tun. Viel dringender sind die Umkleideräume, das Lehrerzimmer, ...“, so Burkert weiter. Sanitäranlagen, Heizung und die Türen sind einige der Knackpunkte, die dafür sorgen, dass in Sachen Brandschutz die rote Ampel leuchtet.

Drohende Schließung

Ob eine Schließung der Turnhalle droht, wollte Jörg Ulmitz von den Freien Wählern wissen. „Das kann passieren“, musste der Bürgermeister darauf antworten. Umso wichtiger, dass die Gemeinde jetzt reagiert. Und das tut sie. „Wir haben Anfang Oktober von einem Förderprogramm erfahren“, erläutert Jörg Burkert. Aus dem Bundesprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen steht eine 45-prozentige Förderung in Aussicht. Bei Gesamtkosten von rund 254.600 Euro entspreche das ungefähr 115.000 Euro. Den Mammutteil – zirka 140.000 Euro – muss die Gemeinde selber aufbringen. Den Gesamtkosten liegt eine Kostenschätzung des Architekturbetriebs Zache aus Großweitzschen zu Grunde.

Viel zu geringe Schätzung

Genau dort sieht Gemeinderatsmitglied Johannes Pester (Freie Wähler) ein Problem. „Die Schätzung ist viel zu gering. Ich habe Zweifel, dass das ausreicht. Wir sollten lieber nochmal 100.000 Euro oben drauf packen um auf Nummer sicher zu gehen“, schlug er vor. Bürgermeister Jörg Burkert versichert derweil, dass der Fachmann die Kostenschätzung für ausreichend hält.

Eine Kostenfrage

CDU-Ratsmitglied Sven Krawczyk erinnerte sich an Fälle aus der Vergangenheit. „Das haben wir schon oft erleben müssen, dass die Kosten am Ende höher waren als bei der Kostenschätzung angegeben.“ Dass der Brandschutz kein plötzlich auftretendes Problem ist, weiß Krawczyk nur zu gut. „Schon 2018 haben wir zusammen gesessen und wollten ein Konzept erarbeiten“, sagt er. Er sorgt sich um die finanzielle Lage der Gemeinde. „Was, wenn wir den Zuschlag für die Fördermittel nicht bekommen?“, wollte er wissen. Der Bürgermeister konnte ihn beruhigen: Die Investition wird nur gemacht, wenn auch Fördermittel fließen. „Und was, wenn die Kosten am Ende doch höher liegen?“, hakte Sven Krawczyk nach. „Dann erhöht sich unser Eigenanteil“, erklärte Burkert.

Nur im Ganzen

Heiko Schmiedchen, Gemeinderat für die Freien Wähler, sorgt sich ebenfalls darum, dass die Kosten zu gering geschätzt wurden. „Könnte man zur Not das Lehrerzimmer weglassen – falls uns das Geld ausgeht?“ Keine Chance, musste der Bürgermeister zugeben. Die Maßnahme wird im Ganzen angemeldet, also muss sie auch vollständig erfüllt werden.

Kurz vor knapp

Den Beschluss zum Brandschutz bekamen die Gemeinderäte kurz vor knapp vor die Nase gelegt. Ein Punkt, den die Ratsmitglieder kritisierten. Eine Wahl hatten sie nicht, denn um die Fördermittel zu bekommen, musste eine schnelle Entscheidung her. Die kam dann auch: Mit einer Gegenstimme und drei Enthaltungen beantragt die Gemeinde Großweitzschen die Fördermittel.

Von Stephanie Helm