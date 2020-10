Wegen Corona: Absage-Welle schwappt über Ostrau

Ostrau/Schrebitz/Jahna

Gerade erst erschien das „Jahnataler Echo“, das Amtsblatt der Gemeinde Ostrau. Dort ist eine ganze Seite den Veranstaltungen gewidmet, die dieses Jahr noch stattfinden. „Die Veranstaltungen finden unter Vorbehalt der aktuell geltenden Corona-Verordnung statt“, steht in einem roten Kästchen darunter. Jetzt bewahrheiten sich die Befürchtungen, die wohl jeder Veranstalter derzeit hat. Nach und nach werden die lange und hoffnungsvoll geplanten Partys und Märkte abgesagt. Den Anfang macht die Halloweenparty, die eigentlich an diesem Wochenende auf dem Festplatz in Ostrau stattgefunden hätte. Noch in der letzten Woche war Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) optimistisch, doch die neue Corona-Verordnung machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Extremer Aufwand

Mario Thomas ist der Vorsitzende des Ostrauer Feuerwehrvereins. Er hat den Hygieneplan erarbeitet, den das Gesundheitsamt genehmigte. Allerdings noch mit der Besucherhöchstgrenze von 500 Leuten. Mit der neuen Verordnung, die maximal 100 Besucher zulässt, soll die Halloweenparty nicht stattfinden. „Wo fängt man an, wo hört man auf?“, sagt Mario Thomas angesichts wartender Familien, die dann nicht auf das Fest dürfen. Zudem wäre der Aufwand, der fürs Fest betrieben werden muss zu extrem. Am Ende wären die Organisatoren, zu denen auch der Kinderförderverein und die Kindertagesstätte gehört, nur damit beschäftigt, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Spaß? Fehlanzeige!

Komplett durchorganisiert

Dabei war alles schon komplett durchorganisiert, weiß Mario Thomas. „Wir hatten Glück: Wir konnten die Live-Band kurzfristig absagen. Trotzdem ist es schade.“ Für die Vereine ist die Halloweenparty eine solide Einnahmequelle. Die fällt nun weg. Damit hat auch der Kinderförderverein zu kämpfen. Vorsitzender Heiko Winkler: „Mit den Einnahmen unterstützen wir eigentlich verschiedenen Projekte für Kinder. Das ist jetzt alles nicht möglich.“

Fasching fällt aus

Nicht nur die Halloweenparty musste abgesagt werden, auch die Schrebitzer Narren müssen sich von ihrer Faschingsveranstaltung am 14. November verabschieden. „Mit den bisher geltenden Auflagen würde es noch gehen, aber die Aussichten sehen schlecht aus. Es wird wohl noch weitere Einschränkungen geben“, erklärte Thomas Lohse, SCC-Präsident Anfang der Woche. Er sollte Recht behalten. Sperrstunde, große Abstände zwischen den Leuten, nicht mehr als fünf Mann an einem Tisch. Vom Tanzverbot ganz zu Schweigen. Immerhin: Weil der Verein ein eigenes Domizil hat, musste nichts angemietet werden, der DJ ist auch ein Vereinsmitglied. „Die Proben unserer Tanzgruppen laufen natürlich, aber das ist ja nicht weggeschmissen.“ Für den Rest der Saison lässt der Präsident aber noch alles offen.

„Es kommen keine Massen“

Birgit Müller vom Schrebitzer Heimatverein will unbedingt optimistisch bleiben. Der Weihnachtsmarkt und das Glühweintrinken unterm Tannenbaum stehen noch dick und fett in ihrem Kalender. „Wir stecken in den Vorbereitungen und planen noch damit, dass alles stattfindet“, sagt sie.

Optimistisch ist sie auch deshalb weil sowohl Weihnachtsmarkt als auch das Glühweintrinken unterm Tannenbaum draußen stattfinden und „keine Massen da sein werden“. Mit 100 Leuten rechnet die Vereinsvorsitzende beispielsweise zum Weihnachtsmarkt. Könnte knapp werden, könnte aber auch klappen. Das Glühweintrinken, wenn der Tannenbaum vor der KulturSchule in Schrebitz steht, müsste aber ohne große Einschränkungen möglich sein. „Das findet natürlich draußen statt, zudem kommen weniger Leute. Das können wir schön auseinander ziehen“, sagt Birgit Müller.

Ob der Ostrauer Weihnachtsmarkt an der Eschke-Mühle stattfinden wird, ist derzeit mehr als ungewiss. Anfang kommender Woche soll in der Verwaltung darüber debattiert werden.

Abwarten und hoffen

Der Jahnaer Dorf- und Heimatverein wollte seinen Weihnachtsmarkt eigentlich am 28. November veranstalten. Da Veranstaltungen wie diese im November aber komplett verboten sind, betrifft das auch den Jahnaer Termin. Vereinsvorsitzende Grit Wachsmuth-Schmidt und ihre Mitstreiter haben noch einen letzten Funken Hoffnung: Nämlich den Weihnachtsmarkt um ein, zwei Wochen in den Dezember hinein zu verschieben. Vorausgesetzt natürlich, die dann geltende Verordnung lässt das zu.

Von Stephanie Helm