Wegen Corona: Auch Harthaer Bibliothek muss Termine absagen

Hartha

Die Straßen sind mit Laub bedeckt. Die Bäume haben schon fast ihr ganzes Gewand abgeworfen. Regen trommelt gefühlt jeden Tag unermüdlich auf die Fenster. Draußen ist es dunkel. In der einen Hand eine Tasse Tee, in der anderen ein gutes Buch. So sieht für viele Menschen ein perfekter Herbsttag. Gerade jetzt, wo sonst alles zu hat – Kinos, Schwimmbäder, Sportvereine und Restaurants schließen müssen.

Auch auf die Stadtbibliothek in Hartha wirken sich die neuen Corona-Verordnungen aus. So müssen bis mindestens Ende November alle Veranstaltungen abgesagt werden. Wie zu Beispiel auch der Vortrag des ehemaligen Direktors der Justizvollzugsanstalt Waldheim Karl-Heinz Herden. Laut Stadtbibliothek sei man dem Wunsch der Harthaer gefolgt und habe den Gefängnisdirektor, der schon über 1.500 Zuhörer mit seinem Vortrag begeistern konnte, in die Bibliothek eingeladen. Nun muss das kleine Highlight Corona bedingt entfallen.

Anzeige

Zum Glück kann die Stadtbibliothek Hartha ihren normalen Betrieb dennoch fortführen. Zwar eingeschränkt, aber doch so, dass kein Harthaer in diesem Herbst seine Bücher doppelt lesen muss.„Wir sind sehr froh, dass wir die Stadtbibliothek nicht schließen müssen und sich die Bürger neues Lesematerial beschaffen können“, sagt Günter Roßberg, Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebs der Stadt Hartha.

Laut Roßberg ist nun erst einmal nur die „reine Ausleihe“ von Büchern möglich. Wie seit dem Frühjahr üblich, ist das Betreten nur mit Mund-Nase-Schutz, Abstand und dem Eintragen in eine Liste zur Nachverfolgung möglich. Auch dürfen maximal zehn Personen gleichzeitig das Bibliotheksgebäude betreten. Um die Anzahl der Besucher kontrollieren zu können, steht am Eingang eine abgezählte Anzahl von Körbchen bereit. Jeder muss beim Betreten eines mitnehmen. Sind keine mehr vorhanden, muss gewartet werden bis wieder Personen die Bibliothek verlassen.

Die derzeitigen Maßnahmen wurden von Bund und Landesregierungen bis Ende des Monats verordnet. Wie es danach in der Stadtbibliothek weitergehen kann, werden die weitere Entwicklung der Corona-Fallzahlen und eventuelle neuer Schutzverordnungen bestimmen.

Von Tim Niklas Herholz