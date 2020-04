Wegen Corona: Bethanien richtet telefonische Seelsorge-Hotline ein

Hochweitzschen

„Gerade für Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, stellt die aktuelle Situation eine besondere Herausforderung dar, schließlich nehmen sie Furcht und Angst ohnehin extrem wahr. Aber auch Menschen ohne psychische Vorerkrankung geraten häufig an ihre Belastungsgrenzen“, erklärt der ärztliche Direktor und Chefarzt Francisco Pedrosa Gil vom Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen. Um für eben jene Hilfesuchenden auch oder gerade in Zeiten von Corona da zu sein, wurde eine telefonische Corona-Seelsorge-Hotline eingerichtet. Ratsuchende können sich hier kostenlos in allen Problembereichen von psychologischen Mitarbeitern beraten lassen. Die Hotline ist unter der Nummer 03431/656123 täglich, außer am Wochenende und feiertags, von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Es steht jeweils ein Psychologe oder eine Psychologin der Klinik als Ansprechpartner zur Verfügung.

Krisenstab eingerichtet

In der Fachklinik Bethanien in Hochweitzschen werden die Patienten weiterhin stationär versorgt. Auch wenn hier derzeit noch kein durch Corona-Ängste ausgelöster Zuwachs an Patienten zu verzeichnen ist, ist man auf eine Zunahme der Anfragen eingestellt. Bereits vor Wochen wurde ein Krisenstab eingerichtet. Der trifft sich regelmäßig, um alle Maßnahmen im Haus und in der Zusammenarbeit mit den Behörden zu koordinieren.

Grundsätzlich arbeiten Ärzte und Pflegepersonal des Fachkrankenhauses aber wie sonst auch. Darüber hinaus wurden die Mitarbeiter von einer Hygienefachkraft im Umgang mit dem Virus geschult. Zusätzlich wurden alle Prozesse innerhalb des Krankenhauses durchgesprochen und gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts umgesetzt.

Gefühl der Sicherheit

„Die aktuelle Situation lässt niemanden unberührt. Daher ist es uns wichtig, dass wir mit den im Haus getroffenen Maßnahmen unseren Patientinnen und Patienten wie auch unseren Mitarbeitenden ein Gefühl der Sicherheit vermitteln“, erklärt der Chefarzt.

Unweit des Krankenhauses liegt das Pflegeheim „Zum Falkennest“. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Bewohner und Mitarbeiter sich dort mit dem Coronavirus infizierten. Sollte es einen akuten Behandlungsbedarf geben, wird dieser trotz Corona abgestimmt und die Versorgung unter Gewährleistung der erforderlichen Schutzmaßnahmen sichergestellt.

Soziales Netzwerk wichtig

Francisco Pedrosa Gil hat zudem Tipps zusammengestellt, um den Alltag zu bewältigen. Dazu gehört ein an den Bio-Rhythmus angepasster Tagesablauf mit festen Zeiten für Aktivitäten und Entspannung. Er sorgt für eine klare Struktur. Auch ein soziales Netzwerk aus Familie und Freunden ist hilfreich für die psychische Gesundheit und Balance. Dank Telefon, Videochats und Onlineforen können Kontakte sogar in der Quarantäne gepflegt werden. „Für mich ist es an erster Stelle von großer Bedeutung, angstbesetzte Themen wie Krankheit und Tod, ausgelöst jetzt auch durch die aktuelle Krise, offen anzusprechen“, so der Chefarzt weiter. Für ihn liegt darin auch die Chance, sich bewusst mit diesen häufig tabuisierten Themen auseinanderzusetzen.

Von Stephanie Helm