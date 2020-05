Wegen Corona: Hartha rechnet mit 1,5 Millionen Euro benötigten Hilfen

Hartha

Auf die Frage, wie es in Zeiten der Corona-Pandemie wirtschaftlich um Hartha steht, atmet Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) lange ein. Es folgt eine kurze Denkpause. Dann setzt das Stadtoberhaupt zur Antwort an. „Es ist kompliziert“, sagt Kunze. Vor einem Monat erst hatten er und der Stadtrat den Doppelhaushalt für 2020 und 2021 beschlossen.

Das war jedoch bevor weitreichende Schließungen das öffentliche Leben und die Produktion vieler Betriebe deutschlandweit auf ein Minimum heruntergefahren wurden. Ein Zustand, der nicht nur in den Büchern vieler Unternehmen zu Buche schlägt, sondern auch in den Kassen der Städte und Gemeinden. Denn die sind letztlich auch davon abhängig, wie gut es ihren Unternehmen vor Ort geht. Wer wirtschaftlich angeschlagen ist, zahlt weniger Gewerbesteuer. Und mit der hat man vor einigen Monaten anders gerechnet als heute oder in ein paar Monaten.

Anzeige

Doppelhaushalt bleibt vorerst bestehen

Dennoch hält Kunze am beschlossenen Doppelhaushalt fest – vorerst. Dieser sieht Investitionen in Höhe von knapp zehn Millionen Euro vor. „Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, mit denen wir aktuell rechnen, beziehen sich auf das vergangene Jahr“, sagt Kunze. Der Haushalt sei somit noch frei von Corona-bedingten wirtschaftlichen Schwankungen. Eine Haushaltssperre gäbe es vorerst nicht. Diese Entscheidung ist aber für Kunze nicht in Stein gemeißelt.

Weitere LVZ+ Artikel

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen, weil die Stadt nun für seine Einrichtungen Hygieneartikel, wie zum Beispiel Schutzmasken und Desinfektionsmittel, einkaufen muss. In den vergangenen Wochen waren dies bereits 2.500 Euro. „Wir haben aber bereits Rücklagen um die 20.000 Euro für diesen Zweck gebildet“, sagt Kunze. Eine Summe, die auf ungefähr zehn Monate ausgelegt ist und sich noch vergrößern kann. Zum anderen, weil Hartha eine autoaffine Stadt ist. Also viele, der hier ansässigen Unternehmen, von den wirtschaftlichen Entwicklungen der Autobranche abhängig sind. „Wir haben diesbezüglich schon eine Warnung von den betroffenen Unternehmen bekommen, was das nächste Geschäftsjahr angeht“, so Kunze.

Kunze : Unterstützung muss unbürokratisch und schnell kommen

Wie es wirklich weiter geht, wird sich laut Kunze im August oder September entscheiden. Dann werde die Stadt prüfen, welche genauen wirtschaftlichen Auswirkungen in Hartha zu spüren sind und wie sie darauf reagiert. Ein entscheidender Faktor: Wie werden zukünftige Zuschüsse auf Bundes- und Landesebene aussehen? Und wie viel landet davon letztlich in der Froschstadt?

Eine vorsichtige Schätzung macht Kunze dennoch. „Wenn wir den Haushalt so beibehalten wollen, dann sind wir auf staatliche Hilfen von rund 1,5 Millionen Euro angewiesen.“ Und wenn es um die geht, ist Kunze vor allem ein Aspekt wichtig: Sie müssen unbürokratisch und schnell kommen. „Wir wissen schon gut genug, wie wir das verwenden können.“ Gut funktioniert habe dies zum Beispiel bei den Leader-Programmen der Europäischen Union. „Das sind Programme, in denen wir eigenständig über die Fördersummen verfügen können und die uns in der Vergangenheit sehr geholfen haben“, findet Kunze.

Von Max Hempel