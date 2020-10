Wegen Corona: Kiebitzer sollen Briefwahl nutzen

Wer sein Kreuzchen für die zwei unbesetzten Plätze im Ortschaftsrat von Kiebitz machen will, muss dafür theoretisch nicht mal aus dem Haus gehen. In Zeiten von Corona wird das sogar empfohlen. Trotzdem wird das Angebot bisher eher mäßig genutzt.

Am Sonntag wird in Kiebitz gewählt. Per Brief ist das schon jetzt möglich. Quelle: dpa