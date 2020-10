Wegen Corona: Knappheit bei Blutkonserven

Döbeln

Immer wieder kommt es bundesweit zu Engpässen bei der Versorgung mit Blutkonserven. Nun könnte sich die Situation auf Grund der Corona-Notlage zuspitzen. Der DRK-Blutspendendienst Nord-Ost hatte in Döbeln zum Spenden aufgerufen. Gut 50 bereitwillige Spender kamen am Samstagmorgen in das Lessing-Gymnasium um dort ihr Blut abzugeben.

„Es ist nicht so, dass wir während der Pandemie mehr Spenden brauchen. Vielmehr ist das Problem, dass jetzt immer weniger Menschen spenden dürfen“, sagt Philipp Kluge vom Deutschen Roten Kreuz. Personen die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einem Infizierten hatten, dürfen zwei Wochen lang nicht zu Spenden zugelassen werden.

Die Spender in Döbeln sind zumeist älter. Sie alle kommen, um der Gesellschaft zu helfen, etwas Gutes zu tun. Jeder wird von der ehrenamtlichen Helferin mit den selben Fragen begrüßt: „Haben Sie sich angeeldet? Waren Sie in den letzten zwei Wochen im Ausland oder in einem Risikogebiet? Hatten Sie Kontakt zu Corona-Infizierten?“ Danach wird die Temperatur gemessen. Liegt die Körpertemperatur über 37,7 Grad, darf nicht gespendet werden. Liegt die Temperatur im Rahmen des Erlaubten gibt es noch eine neue, sterile Maske. Die Hygienemaßnahmen werden akribisch umgesetzt.

Die Konserven werden übrigens nicht auf das Coronavirus getestet. Professor Torsten Tonn, medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendendienst Nord-Ost begründet dies mit Aussagen des Robert-Koch-Institus. Demnach sei nicht von einer Virusübertragung durch Blutkonserven von symptomlosen Spendern auszugehen.

Junge Spender sind eher die Ausnahme, aber es gibt sie. So wie Paul, 25. Er spendet heute erst zum zweiten Mal Blut. „Ich möchte das jetzt aber regelmäßig machen“, sagt er. Anfangs habe er gezögert, wollte sich keinem unnötigen Infektionsrisiko aussetzen. Der Wunsch, in Corona-Zeiten der Gesellschaft zu helfen, war jedoch größer. „Wenn ich sehe, wie engagiert die Ärzte und Mitarbeiter hier zu Werke gehen und wie akkurat mit den Hygienemaßnahmen umgegangen wird, dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Das Risiko sich anzustecken ist im Supermarkt größer“, sagt er mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen und Ernst in der Stimme.

Generell findet Paul, dass mehr Menschen Blutspenden sollten. Egal ob jung oder alt – jeder sollte sich angesprochen fühlen, sagt er.

Von Tim Niklas Herholz