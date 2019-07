Ostrau/Döbeln

Job, zwei Kinder – da kann einem im Stress schon mal die Hutschnur platzen. Einer Endzwanzigerin aus der Gemeinde Ostrau ist genau das passiert. Ihr Sohn bekam das zu spüren. Der Zehnjährige kriegte Schläge mit dem Gürtel, der mit Nieten und Schmucksteinen besetzt war. Grund für die Attacke: Eine Fünf in Deutsch.

Blutergüsse auf dem Rücken

Das bereut sie wirklich. Mit tränenerstickter Stimme sagte die junge Frau im Amtsgericht Döbeln, wie leid ihr das tut. Als Jugendrichterin Marion Zöllner die Bilder vom verletzten Rücken des Jungen mit Staatsanwältin und Verteidiger in Augenschein nimmt, weint die Deutsche ebenfalls. Der 3. Juni 2018 war verhängnisvoll für sie und ihren Sohn. Laut Anklage hat sie das Kind zunächst gebeten, ihr seine Deutscharbeit zu zeigen. Weil der Junge das nicht tat, kippte sie den Ranzen aus und „fand die mit Fünf benotete Arbeit“, heißt es im Anklagesatz. Daraufhin nahm die Frau einen mit Nieten und Schmucksteinen besetzten Ledergürtel und schlug ihrem Sohn damit über die linke Seite seines Rückes. Auf einer Fläche von 7,5 mal vier Zentimeter bildeten sich Hämatome.

Gürtel als gefährliches Werkzeug

„Das wird so eingeräumt. Aber was alles vorgefallen ist und dazu geführt hat, steht nicht in der Anklage“, sagte Rechtsanwalt Ronny Schimpke, der die Endzwanzigerin verteidigte. Sie hatte sich damals von ihrem Partner getrennt, arbeitete im Zwei-Schicht-System als Krankenschwester. „Sie war überfordert und hat in dieser Situation völlig überreagiert“, so der Verteidiger. Er war darauf aus, seiner Mandantin die mindestens sechs Monate Haft zu ersparen, die auf gefährliche Körperverletzung stehen. Der Gürtel gilt in diesem Fall als gefährliches Werkzeug. Zudem war tateinheitlich auch Misshandlung Schutzbefohlener angeklagt.

Verteidiger für minder schweren Fall

Rechtsanwalt Schimpke aber war auf den minder schweren Fall der gefährlichen Körperverletzung aus, wo der Strafrahmen bei drei Monaten Haft losgeht. Das geht auch als Geldstrafe von 90 Tagessätzen, die der Verteidiger beantragte. „Man muss das ganze Nachtatverhalten sehen“, sagte. Seine Mandantin habe ihren Sohn gleich nach den Schlägen getröstet und sich unmittelbar danach in psychologische Behandlung begeben. „Ich habe ja gemerkt, dass was nicht stimmt mit mir“, sagte sie.

Sechs Monate Haft

Richterin Zöllner folgte den Ausführungen der Verteidigung nicht. Sie sprach die junge Frau der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Misshandlung Schutzbefohlener schuldig und verhängte sechs Monate Haft mit Bewährung. So hatte es die Staatsanwältin beantragt. „Von einem minder schweren Fall würden wir reden, wenn die Angeklagte kein Kind geschädigt hätte“, begründete die Richterin ihr Urteil.

Es ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel