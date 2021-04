Wegen Neonazis: Leisnigs Bürgermeister soll sich positionieren

Leisnig

Für die Montags-Veranstaltungen auf dem Leisniger Markt ist ab jetzt der Aufbau des Pavillons extra genehmigungspflichtig. Zudem gibt es auf Initiative der Stadtverwaltung einen Gesprächstermin mit der zuständigen Versammlungsbehörde beim Landratsamt sowie mit der Polizei. „Wir wollen wissen, wie diese Behörden die aktuellen Vorgänge beurteilen“, informiert Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) zur jüngsten Ratssitzung.

Die Lage ist sensibel: Wie an dieser Stelle bereits berichtet, gehören in der Vergangenheit in der Neonazi-Szene aktive Personen zu den Anmeldern beziehungsweise Veranstaltern bisheriger Kundgebungen. Diese richten sich gegen die Maßnahmen der Corona-Schutzverordnung. Wie ebenfalls berichtet, wandte sich die Stadt bereits nach der ersten Kundgebung an die Versammlungsbehörde. Aus Sicht der Stadtverwaltung hätten sich die Anmelder beziehungsweise Veranstalter als unzuverlässig erwiesen. Sie hielten von ihnen selbst gesetzte Anmeldebedingungen nicht ein.

Für die Versammlungsbehörde sei dies kein Grund, Veranstaltungen zu unterbinden, wie ebenfalls berichtet. Während einer Veranstaltung dieser Art hatte sich ein Redner aus dem Publikum am offenen Mikrofon mutmaßlich volksverhetzend geäußert. Die Polizei ermittelt gegen diese Person.

Nun fordern Besucher der jüngsten Ratssitzung eine Reaktion der Stadtverwaltung beziehungsweise vom Stadtrat „auf die aktive Neonazi-Szene in Leisnig“.

Parallel zu dieser Wortmeldung von Johann Preiß vom Verein Alternatives Jugendzentrum Leisnig fordert Konstantin Wiesinger, Stadtverwaltung beziehungsweise Stadtrat mögen dazu eine Stellungnahme abgeben. Wiesinger war während der jüngsten Kommunalwahl Kandidat für Partei Die Linke.

Die Wortmeldungen ließen nicht erkennen, auf welchen konkreten Sachverhalt sich die Anfragen tatsächlich beziehen: Auf die Anti-Corona-Demonstration an sich – oder auf die persönliche politische Einstellung jener, die diese Versammlungen anmeldeten und leiteten. Goth dazu auf Nachfrage: „Dort muss differenziert werden: Natürlich bereitet es Unbehagen, wenn ein vormals aktiver Neonazi in Leisnig das Wort ergreift und dann auch noch auf dem Marktplatz. Tatsächlich müssen wir generell alle Versammlungs-Aktivitäten unabhängig davon bewerten, welcher Ideologie die Anmelder oder Veranstalter möglicherweise folgen.“

Wichtig sei: Wer sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehme, müsse sich als verlässlicher Veranstalter erweisen. Dies sei nicht der Fall gewesen. Die Stadtverwaltung habe dies bei der Versammlungsbehörde sofort angezeigt. Über eine etwaige Positionierung aus dem Stadtrat werde in den einzelnen Ratsfraktionen beraten.

Kommentar: Ungeschickter Schachzug

von Steffi Robak

Unaufgeregt, konsequent und transparent, so ging die Stadtverwaltung Leisnig mit den Montags-Kundgebungen gegen die Corona-Schutzverordnung um. Manche vermissen drakonisches Durchgreifen, während andere von Schikane reden – so viel zur öffentlichen Wahrnehmung. Welche Art Stellungnahme zur Neonazi-Szene darf man denn – aus diesen Versammlungen resultierend – nun vom Bürgermeister erwarten? Gegenwärtig gar keine, selbst wenn man es sich aus nachvollziehbaren Gründen noch so sehr wünscht. Zwar verkörpert der Verwaltungsvorsteher vom Rathaus die oberste örtliche Polizeibehörde. Doch er ist weder Versammlungs- noch Ermittlungs- noch Strafverfolgungsbehörde. Rechtsverstöße kann er anzeigen, sofern sie vermutet werden müssen – so wie jeder andere Leisniger auch. Öffentlich mit Fingern auf wen zu zeigen, damit dieser eine Stellungnahme abgibt, ist ein ungeschickter Schachzug. Möglicherweise wird genau darauf gerade gewartet.

Von Steffi Robak