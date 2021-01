Wegen Schnee und Eis: Straße in Hartha gesperrt

Hartha

Das Wetter passt sich allmählich der Jahreszeit an. Schnee und Glätte machen vor allem Autofahrern häufiger zu schaffen. Angestellte der Stadt Hartha musste nun auf Grund der Witterungsverhältnisse die Gartenstraße teilweise sperren. Die Gartenstraße ist nun nicht mehr von der Bundesstraße 175 zu befahren. Auch auf Spaziergänge im angrenzenden Stadtwäldchen müssen die Harthaer in nächster Zeit verzichten. Zudem ist Nutzung der Parkplätze für die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in der Dresdner Straße vorübergehend untersagt.

„Schuld ist das Wetter“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze. „Nachdem der erste Schnee auf den Bäumen zu tauen begann, hat es wieder gefroren. Unter der Last sind vereiste Äste von den Bäumen abgebrochen. Bei den jetzigen Sperrungen handelt es sich um Vorsichtsmaßnahmen, damit kein Personenschaden entsteht.“

Anzeige

Wann die Sperrungen wieder aufgehoben würden, ließe sich noch nicht sagen. Bis Sonntag behielten sie auf jeden Fall ihre Gültigkeit. Danach müsse man abhängig von der Wetterlage entscheiden, sagt Ronald Kunze.

Von Tim Niklas Herholz