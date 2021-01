Wegen Schneebruch: Gesperrte Straßen in Döbeln und Großweitzschen

Döbeln/Großweitzschen

Die Straße Am Bärental im Döbelner Ortsteil Mannsdorf musste am Mittwochvormittag voll gesperrt werden. Zahlreiche Birken am oberen Teil der Verbindungsstraße vom Bärental zur B 169 sind durch die Witterung der letzten Tage vereist. Mehrere Äste sind dort heruntergebrochen, weitere Äste drohen ebenfalls zu brechen und auf die Straße zu fallen. Über die Dauer der Sperrung gibt es noch keine verlässliche Aussage.

Sperrung bis Ende der Woche

Auch in der Gemeinde Großweitzschen müssen Straßen aufgrund von Schneebruch gesperrt werden. Betroffen ist zum einen die Gemeindestraße im Abschnitt S 34 und dem Ortsteil Obergoseln. Um alle Verkehrsteilnehmer vor herabfallenden Ästen zu schützen, erfolgt die Vollsperrung in zwei Abschnitten: einmal zwischen S 34 und K 75482, zum anderen im Abschnitt K 7548 und Ortsteingang Obergoseln. Die K 7548 bleibt für den Verkehr frei. Auch die Gemeindeverbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Mockritz und Zschörnewitz muss vollgesperrt werden. Alle Sperrungen in der Gemeinde Großweitzschen gelten vorerst bis zum Sonntag, 10. Januar.

Erste Sperrungen am Dienstag

Bereits am Dienstag wurde aufgrund von Schneebruch die Kreisstraße 7535 bei Döbeln/Stockhausen vom Abzweig K 7532 bis Stockhausen bis auf weiteres für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Straßenmeistereien des Landkreises warnten zudem vor Schnee- und Eisbruch auf den mittelsächsischen Straßen. Flächendeckend müssen die Straßenwärter zahlreiche Äste von den Fahrbahnen räumen.

Bäume umgestürzt

Neben dem genannten ist auch die Kreisstraße 8270 zwischen Arras und Holzhausen bei Geringswalde betroffen. „Teilweise sind dort auch Bäume umgestürzt. Wann die Straßen wieder für die Verkehr frei sind, steht noch nicht fest. Die Kraftfahrer werden gebeten, ihre Fahrweise der Witterung und der Gefahrensituation anzupassen“, sagte André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen.

Von DAZ