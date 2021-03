Wegen gesprengtem Automaten: Polizei durchsucht Wohnung in Döbeln

Döbeln

Mehrere Einsatzwagen der Polizei, davon zwei Mannschaftswagen, sammelten sich am Donnerstagmorgen auf der Dresdner Straße in Döbeln. Bewaffnete Beamte drängten sich im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses. Reporter vor Ort berichten auch von einem Hund, der im Einsatz war.

Bei diesem Profischnüffler auf vier Pfoten dürfte es sich um einen Sprengstoffspürhund handeln. Denn die Beamten suchten mit richterlichem Beschluss nach explosiven Stoffen, die geeignet sind einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Wie Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, steht die Durchsuchung im Zusammenhang mit einer Automatensprengung am 6. Januar an der Unnaer Straße in Döbeln. „Wir ermitteln wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit Sachbeschädigung gegen einen der Brüder“, sagt die Oberstaatsanwältin.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen war auch ein Polizeihund im Einsatz. Quelle: Sven Bartsch

Zudem brachte der Krankenwagen einen Mann ins Krankenhaus – in Begleitung eines Polizeibeamten. Neben zwölf Polizeibeamten war auch das Döbelner Ordnungsamt am Einsatzort, denn laut Strafprozessordnung sind „wenn möglich, ein Gemeindebeamter oder zwei Mitglieder der Gemeinde, in deren Bezirk die Durchsuchung erfolgt, zuzuziehen“. Das gilt aber nur, wenn kein Richter oder Staatsanwalt bei der Durchsuchung dabei ist.

Wie Doreen Göhler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, habe ein weiterer Bewohner der Wohnung während des Einsatzes die Polizeibeamten bedroht, sich deren Anweisungen widersetzt und Widerstand geleistet. „Beim Zugriff auf ihn erlitt er leichte Verletzungen, weshalb ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung und Untersuchung hinzugezogen wurde“, so Doreen Göhler. Zu weiteren Details äußert sie sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht weiter, sagt aber, dass die Beamten Beweismittel sichergestellt haben. Beide Bewohner der Wohnung sind deutsche Staatsbürger.

Neben den Einsatzkräften der Polizei war auch ein Rettungswagen im Einsatz. Quelle: Sven Bartsch

Beide Brüder beschäftigen die Richterinnen und Richter des Amtsgerichtes Döbeln regelmäßig. Einer von ihnen ist der „Klappsägenmann vom Kleinstadtclub“. Dort fuchtelte er vor fünf Jahren mit einer Klappsäge herum und verletzte Personal. Später fiel er als Frauenschläger auf. Wie in einem seiner Prozesse zur Sprache kam, hatte er seinen Bruder bei sich aufgenommen, nachdem dieser aus dem Gefängnis entlassen worden war.

Von obü/diw/she