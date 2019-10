Weichen für das Bürgerhaus sind noch nicht optimal gestellt

Rosswein

Am 7. Dezember wird es in Roßwein eine Tanzveranstaltung geben, mit der ein breites Publikum angesprochen werden soll. In der Grünen Aue wird ab 19 Uhr Andis Disko Musik für alle Altersgruppen mixen und Aue-Wirt Günter Benedix hat zugesagt, dass es bis in die Nacht Snacks für die Gäste geben wird. Der Eintritt zum Tanz kostet 3 Euro, auch einen Shuttle-Service soll es eventuell geben. Das Angebot an die Roßweiner ist das Ergebnis einer Idee, die im Zukunftsforum ihren Ursprung hat und mit Hilfe des Bürgerhauses umgesetzt wurde. Jörn Hühnerbein ist einer der Initiatoren, schon lange schwebte ihm eine Tanzveranstaltung für die Stadt vor. Gemeinsam mit Franziska Riedel vom Bürgerhaus-Team stellte er das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen den Teilnehmern beim jüngsten Zukunftsworkshop vor. Sollte sich das Angebot bewähren, könne über eine Wiederholung nachgedacht werden.

Ideen wie diese auf den Weg zu bringen, ist eine der Aufgaben, für deren Umsetzung das Projekt Bürgerhaus ins Leben gerufen wurde. Es ist bei weitem nicht die einzige. Franziska Riedel, gemeinsam mit Astrid Sommer seit etwa anderthalb Jahren mit dem Projekt beauftragt, fiel es zum jüngsten Zukunftsforum nicht leicht, ein wirklich Mut machenden Resümee zur Entwicklung des Bürgerhaus-Projektes zu ziehen, was nicht an der ursprünglichen Projekt-Idee, sondern an den Strukturen liege, in denen diese umgesetzt werden soll.

Grundsätzlich würden davon nämlich recht viele fehlen. Es werde wenig offen miteinander gesprochen, oft fehle das Feedback von der Stadt, an die das Bürgerhaus-Projekt ja angekoppelt ist. „Unsere Zielgruppe erreichen wir nicht“, sagte Franziska Riedel, die im Zukunftsforum die Karten auf den Tisch legte. Die Zielgruppe des Bürgerhauses nämlich seien im ursprünglichen Sinne sozial Benachteiligte. Die aber finden – aus welchen Gründen auch immer – eben nicht oder bis dato nur unzureichend den Weg ins Bürgerhaus. Mehr oder weniger frustrierend laufe auch die Bewerbungshilfe, von Anfang an einer der Pfeiler des Bürgerhausprojektes. Für Jobs, die es in Roßwein gibt, fänden sich keine Bewerber. Die gäbe es hingegen für Arbeitsstellen, die es wiederum nicht in Roßwein gibt.

Auch von Berührungsängsten mit dem Bürgerhaus als Institution der Stadt sprach Franziska Riedel. Gerade bei Vereinen spüre man das, wenn man versuche, Kontakt aufzunehmen, um Netzwerke zu schaffen.

Das Bürgerhaus wird genutzt, aber die Gruppen sind zu klein. Die Räume am Markt, die für den zweijährigen Probelauf des Projektes angemietet wurden, bevor über ein weiteres Vorgehen in Sachen Kirchgemeindehaus entschieden werden kann, schränken bestimmte Angebote von vornherein ein. „Ein Testlauf in größeren Räumen wäre wichtig.“ Der aber ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer möglich.

Die Weichen für das Bürgerhaus-Projekt in Roßwein, das zu 95 Prozent über das Förderprogramm Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung, Gesamtmaßnahme Roßwein Mitte finanziert wird, seien noch nicht optimal gestellt. „Wir können und wollen anders arbeiten, aber wir dürfen nicht“, sagt Franziska Riedel mit Blick unter anderem auf die durch das Förderprogramm vorgegebenen Rahmenbedingungen. Im nächsten Zukunftsforum am 5. Februar um 18 Uhr werden den Teilnehmern einzelne Projekte des Bürgerhauses vorgestellt.

Von Manuela Engelmann-Bunk