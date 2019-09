Weicheres Wasser für Waldheim möglich?

Waldheim

Ums Waldheimer Wasser mit seinem hohen Kalkgehalt ist im Stadtrat eine lebhafte Debatte entbrannt. Dabei ging es eigentlich „nur“ um einen gemeinsamen Antrag der damaligen Fraktionen von CDU und SPD aus der alten Legislatur, der vor allem Arbeit für die Verwaltung bedeutet. Er sieht vor, dass diese zu folgenden Punkten Bericht erstattet: Wie lange läuft der Vertrag mit dem Wasserverband Döbeln-Oschatz? Ist es möglich, den Vertrag vorzeitig aufzulösen und wenn ja: Wann? Welche Mehrbelastung käme auf die Stadt Waldheim und ihre Bürger zu? Welche Alternativlösung im Wasserverband gibt es?

„Ich habe kurzzeitig die Frage gestellt, ob unser Antrag nach dem Besuch im Wasserwerk Gärtitz noch notwendig ist. Aber es bewegt uns doch sehr, dass wir weicheres Wasser bekommen. Darum sollte er so abgestimmt werden“, sagte Kathrin Schneider, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion. Andre Langner, Chef der FDP-Fraktion gab zu bedenken, dass es gut zu überlegen sei, aus dem Wasserverband Döbeln-Oschatz auszutreten und sich dem Zweckverband Wasser/Abwasser (ZWA) Hainichen zuzuwenden. Er sprach zudem an, dass dies gar nicht so leicht ist. „Man hat uns am Mittwoch gesagt, dass unser Verband sein Netz erweitern will, das Wasser dadurch mehr mischen kann, wodurch sich der Härtegrad halbiert“, sagte der FDP-Mann. So wie sich Äußerungen weiterer Stadträte anhörten, wolle die Wasserwirtschaft Oberflächenwasser zumischen, das einen geringeren Kalkgehalt hat. Beim Wasserverband war aber nach der Stadtratssitzung am Donnerstagabend niemand mehr zu erreichen, um das zu bestätigen.

Um einen Anbieterwechsel gehe es nicht, stellten mehrere Stadträte klar, die den Antrag befürworteten. Die andere Seite sollte man sich aber mal anhören und beim ZWA Hainichen, dem Weichwasserversorger, vorbei schauen. „Ich verstehe den Antrag zunächst als Arbeitsauftrag an die Verwaltung“, sagte Dieter Hentschel, Vorsitzender der Fraktion Die Linke. Er befürwortete das. „Ich kann mich dem Kollegen Hentschel anschließen. Es geht darum, sich der Sache anzunehmen und zu prüfen, welche Varianten es gibt“, sagte Albrecht Hänel ( CDU). Rein gesetzlich mag der Kalk kein Qualitätskriterium sein, für Dr. Andreas Liebau ( CDU) ist er es schon. Darum findet er einige der bisherigen Berichte des Wasserversorgers im Stadtrat auch nicht befriedigend. Mit zehn Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beschloss der Waldheimer Stadtrat schließlich den Antrag. Das Wasser in Waldheim bleibt also weiter Thema.

Von Dirk Wurzel