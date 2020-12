Weihnachten in den Kirchen der Region Döbeln – Noch wackelt alles

Döbeln, Technitz, Leisnig

Die Veranstaltungen in den Kirchen der Kirchgemeinde Leisnig-Tragnitz-Altenhof werden auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Dies hat der Kirchenvorstand so entschieden. „Auf Gottesdienste in gewohnter Form werden wir verzichten“, informiert Pfarrerin Katja Schulze. Aus seelsorgerischen Gründen werden jedoch Kurzandachten angeboten, gemäß der Hygieneverordnung sowie ohne Gesang. Am 24. Dezember gibt Andachten um 14.30 Uhr und 16 Uhr in Leisnig, Tragnitz und Altenhof sowie zusätzlich 17.30 Uhr in Leisnig. Willkommen sind jene, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen einen der farbigen Liederzettel besorgt haben. Diese müssen unbedingt ausgefüllt mitgebracht werden. Am 25. Dezember 9 Uhr gibt es eine Kurzandacht in Altenhof und 10.15 Uhr in Leisnig, am 31. Dezember um 14 Uhr in Tragnitz, am 6. Januar eine um 19 Uhr in Altenhof. Alle anderen im Gemeindebrief angekündigten Veranstaltungen, einschließlich das Silvesterkonzert in Leisnig, entfallen bis zum 10. Januar.

Gemeinde Technitz sagt alles ab

Schweren Herzens hat sich dagegen der Kirchenvorstand der Kirchgemeinde Technitz-Ziegra auf einer Sondersitzung am Sonntagabend dazu entschieden, alle Veranstaltungen in den Kirchen Technitz und Ziegra über Weihnachten abzusagen. Es wird bis 10. Januar keine Gottesdienste und Andachten in der Kirche geben. „Wir haben uns aus christliche Nächstenliebe dazu entschlossen, weil durch die Gottesdienste und Andachten etwa an Heiligabend niemand einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt werden soll“, sagte dazu Pfarrer Lutz Behrisch. Das beste Hygienekonzept in der Kirche nütze nichts, wenn man danach nicht mit Sicherheit ausschließen kann, dass die Besucher noch eng beieinander stehen. „Zu Weihnachten möchte man dem Nächsten eine schöne Weihnachtszeit wünschen und Abstand halten fällt das schwer“, sagt Pfarrer Lutz Behrisch.

Entscheidet Döbelner Kirchgemeinde auch noch anders?

Das Technitzer Krippenspiel wurde am Sonnabend szenenweise auf Video aufgenommen und soll nach dem Zusammenschnitt zu Weihnachten online gestellt werden. „Wie schon im Frühjahr wollen wir auch an Weihnachten Online-Andachten und Hörangebote per Telefon anbieten“, so Behrisch. Ob die Kirchgemeinde Döbeln-Simselwitz auch noch die geplanten Andachten absagt, ist derzeit noch offen.

Von Thomas Sparrer und Steffi Robak