Weihnachtsbabys aus Leisnig und Waldheim

Leisnig/Waldheim

Aus Leisnig und aus Waldheim kommen zwei der vier Weihnachtsbabys, die an Heiligabend beziehungsweise über die Feiertage im Klinikum Mittweida das Licht der Welt erblickt haben. Es ist sogar ein Christkind mit dabei.

Christkind ist ein Mädchen

Hebamme Josephine Demmler ist an in der Nacht vom 23. zum 24. Dezember im Klinikum Mittweida im Nachtdienst eingeteilt. Gegen 3.30 Uhr klingelt Sophie Nötzold aus Breitenborn bei Rochlitz am Geburtensaal. Das Christkind kündigt sich an. Der errechnete Entbindungstermin war bereits am 21. Dezember. Doch bis zur Geburt sollten noch über zwölf Stunden vergehen. Als andere unterm Weihnachtsbaum Bescherung feiern, kommt 16.40 Uhr im Klinikum Mittweida die kleine Julia Sophie Nötzold auf die Welt.

Sophie Nötzold mit ihrer Tochter Julia Sophie. Das Mädchen ist das diesjährige Christkind am Klinikum Mittweida. Quelle: Ines Schreiber

Weihnachtsgeschenk von 3060 Gramm

Hebamme Grit Bolz, die die Geburt schließlich begleitet, freut sich mit den glücklichen, jungen Eltern Sophie und Felix Nötzold über dieses große, kleine Weihnachtsgeschenk. Die junge Dame misst 50 Zentimeter und bringt 3060 Gramm auf die Waage. Für die 23-jährige Mama Sophie ist es das erste Kind.

Drei Babys in drei Streich am ersten Feiertag

Der heilige Abend geht ruhig zu Ende. Doch in der Nacht - wieder hat Josephine Demmler die Nachtschicht - kommen gleich drei Weihnachtsbabys binnen etwa drei Stunden auf die Welt.

Die wohl größte Überraschung erleben dabei Diana Gütersloh und Carl Bauer aus Jena. Am Heiligabend wollen sie eigentlich ihre Familie in der Heimat Hainichen besuchen. Drei Wochen zu früh kündigte sich am Abend plötzlich der kleine Lou Constantin Gütersloh (großes Foto links) an. Hedi Henning aus Leisnig (Mitte) und Niklas Becker aus Waldheim (rechts) machen das Weihnachts-Trio vom 25. Dezember komplett.

Am zweiten Feiertag erst einmal ruhig

Am 26. Dezember blieb es erst einmal ruhig im Geburtensaal. Ob an diesem Tag noch ein Weihnachtsbaby zur Welt kommt, lässt sich noch nicht vorhersehen. Damit sind im Jahr 2021 inzwischen 561 Babys im Klinikum Mittweida zur Welt gekommen.

Von Steffi Robak