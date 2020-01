Weihnachtsbäume verbrennen: So läuft’s in Seifersdorf, Gersdorf und Ostrau

Region Döbeln

Überall lodert es, jeder lädt zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Zumindest war das die letzten Jahre Gang und Gebe und in mancher Ortschaft regelrecht Tradition. Diese Zeiten sind vorbei, zumindest in manchen Kommunen.

Seifersdorf schreddert Bäume

Die Stadt Roßwein ist in Sachen Verbrennen von Weihnachtsbäumen rigoros. Sie verbietet es ausnahmslos. In einem Schreiben hat die Stadtverwaltung das deutlich gemacht (die DAZ berichtete). Der Orts- und Feuerwehrverein aus dem Roßweiner Ortsteil Seifersdorf folgte dem Verbot. Weihnachtsbäume durften zwar mitgebracht werden, aber sie wurden nur geschreddert – nicht verbrannt. „Das ist ja auch irgendwie ’ Fichten vernichten’“, scherzt Steffen Bemmann vom Verein. über den ursprünglichen Veranstaltungstitel. Zum Lachen ist dem Seiferdorfer Kameraden aber eigentlich nicht. „Das ist für uns Vereine wirklich schwer. Jahrelang machen wir das und auf einmal dürfen wir nicht mehr“, so Bemmann. Vereinschef Heiko Lange findet die Angelegenheit auch ärgerlich. „Zumal es so kurzfristig kam“, sagt er. Ein Feuer gab es am Sonnabendabend trotzdem. Ein Kleines. In der Feuerschale. Und ohne Bäume. „Gerade die Kinder finden ein Feuer spannend. Das darf nicht fehlen“, erklärt Steffen Bemmann. Die geschredderten Bäume nutzen die Kameraden, um Grünflächen rund ums Gerätehaus abzudecken.

Bürgermeister findet klare Worte

Auch Ostrauer Bürger sorgen sich um ihre Brauchtumsfeuer. Das müssen sie aber gar nicht, denn Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) findet klare Worte. „Wir als Kommune haben in der Hand, was wir genehmigen und was nicht. Diese Hoheit nutzen wir auch“, erklärt er.

Der Landkreis gab den Kommunen der Region Hinweise und Vorschläge zur Ausführung von Brauchtumsfeuern an die Hand. „Jede Kommune handhabt das aber unterschiedlich. Dort, wo es viele Klagen von Anwohnern gibt, die sich belästigt fühlen, sieht die Lage einfach anders aus. Wir haben diese Probleme aber nicht“, so Schilling weiter.

Wichtig fürs gesellschaftliche Leben

Brauchtumsfeuer müssen in der Gemeinde Ostrau angemeldet und bezahlt werden. Die Veranstalter bekommen strenge Auflagen, die vom Ordnungsamt der Gemeinde auch kontrolliert wird. „Vereine, die solche Feuer veranstalten, halten sich an die Vorschriften und sind verantwortungsbewusst“, weiß der Bürgermeister. „Da müssen wir uns keine Sorgen machen.“

Dirk Schilling findet klare Worte: „ Brauchtumsfeuer werden wir nicht verbieten, schon gar nicht so strikt.“ Denn nicht zuletzt sind solche Veranstaltungen wichtig für das gesellschaftliches Leben. „Das macht das Dorfleben aus“, so Schilling abschließend.

In Gersdorf lodern die Tannen

Im Harthaer Ortsteil Gersdorf loderten am Sonnabend tatsächlich die Weihnachtsbäume. Die Feuerwehr von Gersdorf holte sich Unterstützung von den Kameraden der Harthaer Jugendwehr.

In einem sind sich die Vereine aber einig: Es muss eine klare Richtung vorgegeben werden. Bis dahin bleibt es eben doch Auslegungssache.

Von Stephanie Helm