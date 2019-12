Weihnachtsfeeling zwischen Backstube und Musikkeller

Roßwein

So viel steht fest: Hungrig musste vom Roßweiner Weihnachtsmarkt am Wochenende niemand nach Hause gehen. Zwischen Rathausgalerie, Keller, Heimatmuseum und natürlich dem Marktplatz – überall duftete es verlockend. Knobibrot, Roster, Krakauer oder Kesselgulasch, Kartoffel-Tornado und Geschnetzeltes, Pizzataschen und nicht zu vergessen – der ganze leckere Süßkram! Dazwischen Roßweiner und Nicht-Roßweiner, solche, die es mal waren, und solche, die einfach gekommen waren, weil der kleine Markt der erste in der Region ist und erstmals auch in der großen Kreisstadt keine „Konkurrenz“ zur selben Zeit einlud. Manch einer war – eben aus diesem Grund – das erste Mal überhaupt auf dem Weihnachtsmarkt in Roßwein. Und konnte erleben, dass der neben all den kulinarischen Verlockungen durchaus auch noch mehr zu bieten hat.

Das Rathaus beispielsweise, durch das an diesem Wochenende nicht nur ungewöhnlich viele Leute strömten, sondern auch ein ungewohnt süßer Duft. Das lag einerseits am Weihnachtscafé in der Rathausgalerie, in dem man zum Beispiel Musiklehrer Maik Oyen als Darbieter süßen Backwerks erleben konnte. Die Eltern der Oberschüler hatten am Backrohr wieder alle Register gezogen. Auch Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) stattete dem vorübergehenden Café direkt vor seiner Amtsstube eine Besuch ab.

Hauptverursacher des unwiderstehlichen Geruchs im ersten Haus am Platz aber war Bäckermeister Gerd Zschiesche mit seiner mobilen Backstube. In der konnten die Kinder wieder Plätzchen ausstechen, verzieren und später dann natürlich mit nach Hause nehmen. Ein Angebot, das wie alle Jahre stark nachgefragt war, genauso wie der Stollen, den es am Samstag frisch gebacken und angeschnitten von Bäckermeister Jens Schmidt vor dem Rathaus gab.

Zwei Etagen weiter unten duftete es auch. Vor allem nach Glühwein. Im Rathauskeller fand Unterschlupf, wer es etwas weniger traditionell, dafür umso musikalischer mochte. Hier sorgten Harthas Oberschüler für die Verpflegung, brachten Fettbemmchen, Kinderpunsch und klar – auch Glühwein unter die Leute. Der Mittelsächsische Jugend- und Kulturverein hatte wieder für ein buntes Programm gesorgt, bei dem es sich jeder in gemütlicher Atmosphäre gut gehen lassen konnte.

Während auf der Bühne vorm Rathaus nicht nur vielfältigst musiziert wurde, sondern auch der Weihnachtsmann zwei große Säcke mit Kleinigkeiten für brave Kinder unter eben jene brachte, gaben sich im Heimatmuseum der Kasper und seine Puppentheater-Mitstreiter die Ehre. Rund 300 Besucher zählten die Heimatfreunde in ihrer Ausstellung am Wochenende und sind damit schon mal recht zufrieden. Vor allem Großeltern mit ihren Enkeln schauten in der „Tonne“ vorbei. Nach dem Weihnachtsmarkt, der ja nun vorbei ist, wird es im Museum noch Sonderöffnungszeiten geben, damit vielleicht der eine oder andere – auch Nicht-Roßweiner – noch einmal vorbeigeschaut kommen kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk