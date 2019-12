Weihnachtsmann beschenkt Kinder in Haßlau

Rosswein

Ho, ho, ho! Der Weihnachtsmann stapft Dienstagvormittag – nein, nicht durch den Schnee – aber immerhin über eine Wiese im Haßlauer Neubaugebiet. Hinter dem Rauschebart verbirgt sich Harald Büttner, der schon seit vielen Jahren für die Stadt Roßwein und noch viel länger privat den guten Alten mimt.

Wunschzettel an Baum gehängt

In Haßlau ist er unterwegs, um zwei Knirpse zu beschenken, die mit ihren Müttern beim Weihnachtsmarkt die Gelegenheit genutzt hatten, Wunschzettel an den im Rathaus aufgestellten Weihnachtsbaum zu hängen. Nino Paul (3) mit Mama Nancy Noatzsch und Melina Albus (2) mit Mama Madeleine Peuthert gehören zu den insgesamt fünf Kindern, die die Stadt Roßwein für eine kleine Bescherung ausgewählt hat.

Knecht Ruprecht verschnauft noch mal kurz auf der Bank im Rondel des Wohngebietes. Schließlich hat er einen schweren Sack zu schleppen und eine Knie-Operation hinter sich. Dann geht’s aber los.

Nino hält Abstand

Die beiden Familien sind Nachbarn, deshalb erwarten sie in einer Wohnung gemeinsam den Besuch des Weihnachtsmannes. Melina singt mit allen „O Tannenbaum“ und setzt sich ohne Berührungsängste dem Weihnachtsmann auf den Schoß. Nino ist da skeptischer. Er hält respektvoll Abstand zu dem großen Mann in der roten Kutte. Dabei hat er selbst ein hübsches rotes Kostüm an. „Ich bin ein kleiner Weihnachtsmann“, sagt Nino. Auch mehrere Strophen eines Gedichtes kann er aufsagen. Zu nah an den Alten geht er aber nicht ran, sicher ist sicher.

Puppenwagen für Melina

Für Melina holt der Weihnachtsmann ein großes rotes Paket aus dem Sack, sie hat sich einen Puppenwagen gewünscht. Nino bekommt eine elektrische Zahnbürste mit Cars-Motiven. Alle sind glücklich. Dann muss der Weißbärtige schon wieder los. Er hat an Heiligabend noch einige Aufträge abzuarbeiten. Harald Büttner: „Seit 38 Jahren spiele ich nun schon den Weihnachtsmann. In zwei Jahren steht also ein Dienstjubiläum an.“

Von Olaf Büchel