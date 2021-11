Weihnachtstrubel in der Döbelner Lego-Welt

Döbeln

Nein, diese Ausstellung im Stadtmuseum im Döbelner Rathaus wird nicht wieder abgebaut, bevor sie viele Zuschauer gesehen haben“, da ist sich Museumsleiterin Kathrin Fuchs ganz sicher. Notfalls werde die aktuelle Weihnachtsausstellung eben bis Ostern verlängert. Irgendwie werde man eine Lösung finden.

Am Sonntag, dem ersten Advent, sollte die diesjährige Weihnachtsausstellung „Riesenrad und Pferdebahn – Lego und die bunte Welt der Steine“ eigentlich eröffnet werden. Bis auf weiteres ist das nicht möglich. Schon seit fast zwei Wochen bauten Marcel und Max Ressel von der Waldheimer Steinchenbande die über 200 Schaustücke umfassende Ausstellung auf zwei Etagen im Stadtmuseum auf. Für die DAZ-Leser gewährten die beiden Lego-Fans schon mal einen Einblick, in der Hoffnung, dass die Ausstellung bald von möglichst zahlreichen Besuchern im Rathaus angesehen werden kann.

Herzstück ist ein großes Diorama, auf dem man auch nach langem Hinschauen immer wieder etwas Neues entdeckt. Das große Riesenrad und die Döbelner Pferdebahn aus Legosteinen sind dabei die Namensgeber der Schau. Doch in jedem der aufwendigen Legohäuser rund um einen Marktplatz gibt es sehenswerte Details. Ein botanischer Garten und eine Eisbahn, die an die Stadtwerke-Eisarena mitten in Döbeln, erinnert. Alles ist liebevoll beleuchtet und verbreitet besonderes Flair.

So noch nie gesehen: Die Döbelner Pferdebahn aus Legosteinen rollt über einen weihnachtlichen Marktplatz. Quelle: Sven Bartsch

„Haben sie in dem ganzen Getümmel den Weihnachtsmann schon entdeckt?“, fragt Max Ressel. Die Frage wird er hoffentlich bald zahlreichen Kindern in der Ausstellung stellen dürfen.

Der 20-Jährige arbeitet im Waldheimer Ratskeller. Gerade gibt es in der Gastronomie nicht viel zu tun. So ist Zeit für die Legoausstellung. Aber auch sonst finden er und sein Bruder Marcel (35) oft und viel Zeit, um gemeinsam mit Lego zu bauen. Marcel arbeitet rollende Woche in Schichten in der Papierfabrik in Kriebstein. Er wohnt mit seiner Frau und seiner vierjährigen Tochter Emma in Waldheim. Bruder Max hat eine Wohnung im selben Haus. So bauen sie oft gemeinsam am Wohnzimmertisch. Marcels Frau Silke, die die Jungs anfangs belächelte, macht mittlerweile selbst mit.

Ein Riesenrad und im Hintergrund auch die Eisbahn, dazu Marktbuden eines Weihnachtsmarktes – die Lego-Welt ist gerade eine heile Welt ohne Absagen. Quelle: Sven Bartsch

Die Leidenschaft der Brüder nahm Weihnachten 2018/19 ihren Anfang. „Ich hatte meinem kleinen Bruder gesagt, dass ich gern mal einen großen Lego-Technik-Satz haben möchte“, erzählt Marcel Ressel. Ein Harvester, eine riesige Holzerntemaschine aus Legosteinen, war das Geschenk, das beide Brüder danach zusammen bauten. Innerhalb eines Jahres wuchs die Sammlung an Lego-Exponaten und fanden sich weitere Legofans in der Waldheimer Steinchenbande zusammen, die als Gruppe mittlerweile unter dem Dach des Vereins Waldheimer Heimatfreunde organisiert ist. Im Sommer 2020 gab es die erste große Lego-Ausstellung der Gruppe im Waldheimer Stadt- und Museumshaus mit einem großen Publikumserfolg.

Zwischenzeitlich gibt es unzählige neue Exponate. „Denn man muss ja immer Neues bieten“, sagt Marcel Ressel. Allein in den letzten zwei Monaten haben die beiden Brüder über 2000 Euro für Bausätze ausgegeben, die sie integrieren und modifizieren. „Ich konnte ja zwei Jahre nicht in den Urlaub fahren. Da habe ich das Urlaubsgeld in Bausätze investiert“, sagt Max. „Freaks, die nur an Lego denken, sind wir aber keineswegs. Wir machen auch noch andere Dinge im Leben“, ergänzt er lachend.

„Wir wollen natürlich auf so einer Ausstellung Dinge zeigen, die der Otto-Normal-Verbraucher vielleicht nicht kaufen würde, etwa Exklusivsätze von Lego oder besondere Sachen anderer Hersteller“,erzählt er weiter. In einer Ecke leuchtet das Taj Mahal in den indischen Nationalfarben. Daneben steht die Kathedrale Santa Maria del Fiore, ein Wahrzeichen von Florenz und hinter Glas die Dresdner Frauenkirche und das Brandenburger Tor aus kleinen Steinchen.

„Was glaubst du, welches Exponat hier die meisten Teile hat“, fragt Marcel Ressel unvermittelt. Das Colosseum?. „Nein, das hat 9036 Teile.“ Aufwendig sind viele der Exponate. Schloss Neuschwanstein. 7500 Teile. Das riesige Disney-Schloss im Obergeschoss der Ausstellung? 8500 Teile. Das aufwendigste Exponat ist eine riesige Weltkarte an der Wand, die aus 11696 Steinen zusammengepuzzelt wurde.

Im Obergeschoss hängen andere aufwendige Stücke von der Wand. Sportwagen von Bugatti bis Porsche. Dazu ein funktionierender 24-Zylinder-Motor, dessen Teile sich Dank Batteriestrom bewegen. In Schaukästen hat die Steinchenbande ihre Sammlerstücke angeordnet. Sondereditionen der Fußball-Nationalmannschaft als Legofiguren, Disney-Helden, die Simpsons oder Looney Tunes. Am Disney-Schloss finden sich Anna und Elsa, Schneemann Olaf, die Schöne und das Biest. Daneben hat Harry-Potter-Fan Lukas Eschler von der Steinchenbande die Winkelgasse und die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgebaut.

„Es ist eine tolle Ausstellung für große und kleine Besucher geworden. Nun hoffen wir, dass wir sie, sobald es die Corona-Lage zulässt, eröffnen können“, sagt Kathrin Fuchs vom Döbelner Stadtmuseum.

Von Thomas Sparrer