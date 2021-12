Weihnachtsvorfreude: Döbelnerinnen stellen Spenden-Tombola auf die Beine

Döbeln

Mit einer Spenden-Tombola wollen Kathleen Bölke und Tina Walter die Wartezeit aufs Weihnachtsfest verkürzen. Deshalb haben sich die beiden Frauen zusammengetan und eine Tombola auf die Beine gestellt. Die richtet sich vor allem an Familien, aber auch alle anderen. Am Donnerstag, 23. Dezember, findet die Tombola in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr an Tinas Café am Körnerplatz in Döbeln statt.

Unzählige kleine und große Geschenke hat Kathleen Bölke in den vergangenen Tagen verpackt. In allen warten gebrauchte Dinge wie Spielzeug, Deko-Artikel, CDs oder Kinderbücher. Von Bekannten, Freunden, Nachbarn bekam Kathleen Bölke die Sachspenden überreicht. Wie die kleinen und großen Besucher da ran kommen? Für zwei Euro können sie sich ein Los kaufen. Niemand geht leer aus, verspricht Kathleen Bölke. Mehr noch: Jedes Los garantiert einen doppelten Gewinn. „Einmal gewinnen die Loskäuferinnen und Loskäufer selbst und zum anderen gewinnt die Alleinerziehenden-Netzwerkarbeit in Döbeln (ANDö) an Unterstützung.“ Kathleen Bölke selbst ist quasi das Gesicht davon. Sie ist alleinerziehend, wohnt mit ihren drei Jungs in Döbeln und engagiert sich seit jeher in der Stadt. Dafür, dass Alleinerziehende gesehen und gehört werden. Der Erlös aus der Tombola fließt somit komplett in die Döbelner Netzwerkarbeit.

Der aufgebaute Tombola-Tisch wartet ab 14.30 Uhr vor Tinas Café am Körnerplatz 4. Teilnehmer der Tombola müssen die 3G-Regel beachten und achtsam Abstand halten. Das Café von Tina Walter ist bereits ab 14 Uhr geöffnet und lädt zum Stöbern in den kleinen Hofladen mit selbstgemachten Produkten ein. Dort wiederum kann auf die 3G-Regel verzichtet werden, da es sich um den Lebensmittel-Sektor handelt.

Von Stephanie Helm