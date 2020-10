Weinbergsiedlung Klosterbuch: Schwarzbauer wehren sich

Leisnig

Warum einen Bauantrag stellen, wenn er ohnehin keine Chance auf Genehmigung hat? Das Hick-Hack um die Wochenendsiedlung am Weinberg im Leisniger Ortsteil Klosterbuch geht weiter, jetzt mit einem Bußgeldverfahren gegen Elsbeth und Jürgen Pohl.

Vorm Amtsgericht Döbeln ist die Sache schnell durch: Richter Janko Ehrlich sieht es als erwiesen an, dass die Ehepartner Elsbeth und Jürgen Pohl am Weinberg ohne Baugenehmigung ein Wochenendhäuschen errichtet haben. Das für ihn schlagende Argument: „Sie haben eine Bodenplatte eingebracht. Wer das tut, muss einen Bauantrag stellen.“

Gegen jeden der Ehepartner war zuvor ein Bußgeld in Höhe von 3000 Euro verhängt worden. Gegen die im Mai versendeten Bußgeldbescheide gingen beide in Widerspruch – deshalb die öffentliche Gerichtsverhandlung.

Die Pohls sind nicht die Ersten, die von den Wirrnissen eines verunglückten beziehungsweise erfolglos abgebrochenen Bebauungsplan-Verfahrens eingeholt werden. E Eine andere Familie traf es bereits im Frühjahr. Eine alte Hütte aus den 60er/70er Jahren aufpeppen, verrottete, unbrauchbare Bauteile durch neues, widerstandsfähiges Baumaterial ersetzen, gesundheitsschädliche Bestandteile entfernen, historisch Gewachsenes beibehalten, Brauchbares wieder verwenden – das Ehepaar Pohl nennt das Sanierung. Alles vollzieht sich auf der originalen Grundfläche. Doch jemand erstattet Anzeige. Die Bauordnungsbehörde schaut vorbei. Der Stein kommt ins Rollen, der Fortgang der Arbeiten zum Erliegen.

Der Richter fragt: „Warum haben sie bis heute keinen Bauantrag gestellt?“ An dieser Stelle offenbart sich ein „Wirrnisswiderspruch“, wie es der Anwalt des Ehepaars, Dr. Andreas Maier nennt. Um einen Bauantrag genehmigt zu bekommen, müssen die Grundstückseigentümer nachweisen, dass ihr Grundstück auf einem erschlossenen Areal liegt. Das trifft auf die Weinbergsiedlung in vielerlei Hinsicht nicht zu. Eine noch immer nicht beigelegte Auseinandersetzung um einen fehlenden Bebauungsplan für das gesamte Gelände verhindert dies.

Dadurch sind den Eigentümern Anliegern die Hände gebunden. Die ebenfalls betroffenen, bereits mit Bußgeld belegten Eigentümer bekamen auf ihre Bauvoranfrage eine Absage. Elsbeth Pohl verweist vor Gericht auf ein Schreiben an die Bauaufsicht aus dem Januar dieses Jahres. Das erläutere die Lage, sei aber niemals beantwortet worden. Michael Süß, verantwortlicher Referatsleiter beim Landratsamt Mittelsachsen, geht vor Gericht auf diesen Schriftwechsel nicht ein.

Für Janko Ehrlich sind die Pohls Schwarzbauer. Er hält an den jeweiligen 3000 Euro Geldbuße fest. Das Ehepaar kündigt Widerspruch an. Elsbeth Pohl: „Am Ende möge das Verwaltungsgericht in Dresden die Entscheidung treffen.“

Von Steffi Robak