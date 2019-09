Rosswein

Dass in Roßwein nichts los ist, kann ja irgendwie nicht behauptet werden. An nahezu jedem der zurückliegenden Wochenenden gab es irgendein öffentliches Angebot, welches zum Besuch einlud. Ganz besonders hoch ist die Veranstaltungsdichte am kommenden Wochenende, wenn nicht nur das Roßweiner Weinfest steigt, sondern auch drumherum jede Menge geboten wird.

Posaunenchor spielt zum Weinfest

Das geht damit los, dass der Posaunenchor der Stadt in diesem Jahr ja seinen 120. Geburtstag feiert. Mit ihrem Konzert eröffnen die Männer und Frauen am Sonnabend das Roßweiner Weinfest, dasnach erfolgreicher Premiere vergangenes Jahr auch diesmal wieder auf dem kleinen Platz zwischen Kirche und Rathaus stattfindet. Etwa eine Stunde lang ab 15 Uhr ertönen unter freiem Himmel Posaunenklänge – nicht nur geistliche Musik, sondern eine bunte Mischung wird geboten, die auch moderne Klänge und bekannte Songs aus Film und Unterhaltung enthält. Eine Regenvariante habe man nicht geplant, sagt Ruben Grimme, allerdings sollte es vielleicht kein Problem sein, im Notfall in der Kirche zu spielen.

Im Anschluss an das Konzert des Posaunenchores wird ab 17 Uhr das Fischer-Duo auftreten, ab 19 Uhr sind Blue Ways aus Freiberg mit Blues, Rock und Jazz am Start.

"Blue Ways" live @ City Pub Chemnitz (kleine Konzert-Impression) hier mal ein kleiner Mitschnitt aus dem City Pub Chemnitz Gepostet von Blue Ways am Dienstag, 28. Juni 2016

Dazu gibt es einen DJ, der die Lücken im Programm mit Musik füllt, und natürlich leckeren Rebensaft, wie Mitorganisator Tilo Weinert ankündigt: Von Weingütern am Rhein, der Mosel und auch aus Meißen. Unterstützt wird das Weinfest auch in diesem Jahr nicht nur von der Stadt Roßwein, sondern auch von Gerüstbau Gemeinhardt und der Elektro Roßwein.

Gleisberger laden zum Herbstfest ein

In etwa zur gleichen Zeit wie das Roßweiner Weinfest beginnt in Gleisberg das traditionelle Herbstfest, das der Heimatverein des Ortes jährlich organisiert. Ab 15 Uhr wird am Feuerwehrdepot gefeiert. Vorbereitet sind unter anderem eine Bastelecke, in der Steine bemalt und mit Kartoffeldruck experimentiert werden kann. Es gibt einen kleinen Trödelmarkt und Kinderschminken. Für die musikalische Unterhaltung sorgt in Gleisberg Wilfried Schmidt mit seinem Enkel Pascal von der Striegistaler Heimatgruppe. Und Speis und Trank gibt es selbstverständlich auch.

Modellbahn, Dampfmaschine, Heimatmuseum geöffnet

Und weil am Sonntag der Tag des offenen Denkmals ansteht, hat nicht nur der Niederstriegiser Heimatverein die Türen des Littdorfer Heimatmuseums geöffnet. Auch Roßweins Dampfmaschinenverein und der Modelleisenbahnclub Roßwein können wieder besucht werden. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern auch schon am Samstag. Jeweils von 10 bis etwa 18 Uhr heißen die Vereinsmitglieder des MEC alle Neugierigen in ihrem Domizil in der Döbelner Straße 65 willkommen, das unter Denkmalschutz steht. Willkommen sind natürlich nicht nur am Gebäude Interessierte, sondern auch Modelleisenbahnfreunde, die auf zwei Etagen auf ihre Kosten kommen. Wie bereits zum Vereins-Tag im Februar, wird das Dampfmaschinenmuseum wieder geöffnet haben. Von 10 bis 17 Uhr sind Besucher willkommen.

Orgelabend am Sonntag

Zum guten Schluss steht auch am Sonntag noch Musik auf dem Plan – und zwar in Roßweins Marienkirche. Am Sonntag, 17 Uhr, erklingt beim zweiten Orgelabend der Musik für Orgel und Trompete. Zu Gast sind Alexander Lenk und Friedrich Pilz, die Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Jean-Baptist Loeillet mitbringen.

Von Manuela Engelmann-Bunk