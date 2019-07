Hartha

Volles Haus in der Hartharena: Die Schüler der fünften bis elften Klassen des benachbarten Martin-Luther-Gymnasiums feiern nach einer erlebnisreichen Projektwoche das Schuljahresende.

Abschlussparty mit Bühnenprogramm in der vollen Hartharena. Quelle: Steffi Robak

Während des Programms nahezu dauerpräsent auf der Bühne war Schulleiter Lothar Weisheit, wobei er sich erlauben durfte, die Hände in den Schoß zu legen. In Aktion waren ausnahmslos die Schüler. Diese hatten ein Programm ausgearbeitet, was über den Abend hinweg die Gäste unterhielt und einen Überblick bot über ihr Können. Gestaltet haben es die Jungen und Mädchen aller Kurse, Arbeitsgemeinschaften und Klassen, die sich in irgend einer Art mit etwas befassen, was man auf die Bühne bringen kann.

Von oben alles im Blick: Schüler sitzen an den Reglern der Technik. Die Hartharena ist diesbezüglich eine Herausforderung. Quelle: Steffi Robak

Für Lothar Weisheit ist es die Abschiedsvorstellung, bei der er schließlich einmal nur zuzuhören brauchte. Nach 13 Jahren als Schulleiter an der Harthaer Bildungseinrichtung verabschiedet sich der 62-Jährige nun in den Ruhestand.

Von Steffi Robak