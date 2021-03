Ostrau/Großweitzschen

Der Breitbandausbau in den Gemeinden Ostrau und Großweitzschen ist gestartet. Trotz umfangreicher Markterkundung, lange bevor das Mammutprojekt fürs schnelle Internet auf dem Land überhaupt losgehen konnte, gibt es sie noch: die Adresspunkte, die es vor drei, vier Jahren noch gar nicht gab oder aber schlicht und ergreifend vergessen wurden. Das sind sogenannte „weiße Flecken“. Der Großteil davon sind neugebaute Einfamilienhäuser, die in den letzten Jahren gebaut worden. Die konnten zur damaligen Markterkundung noch nicht aufgenommen werden. Einige andere sind aber einfach durchgerutscht. Um die nun aber doch noch zu bedenken, müssen beide Gemeinden einen nachträglichen Auftrag vergeben.

Milchviehanlage vergessen

In Ostrau betrifft das etwa 15 Grundstücke – in Schmorren, Sömnitz und Delmschütz beispielsweise. Dass auch große Objekte, wie die Milchviehanlage der Agrar AG in Ostrau, bei der umfangreichen Markterkundung nicht beachtet wurden, stößt Gemeinderätin Manuela Ligner sauer auf. „Wir können nichts dafür, müssen aber zahlen“, klagt sie an. Immerhin kommt nun aber die Grundschule in Ostrau neu hinzu. Auch die soll jetzt einen direkten Glasfaseranschluss erhalten.

Haus für Haus abgegangen

Auch in der Gemeinde Großweitzschen gibt es diese weiße Flecken. Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) machte sich die Mühe, jeden Ortsteil Haus für Haus abzugehen, um zu prüfen, ob das Grundstück Teil der Planung ist. Bei etwa 30 Adresspunkten war das nicht der Fall. „Ich hoffe, ich habe alle entdeckt“, sagt er.

Mickriger Nachtrag

Um diese vergessenen oder neuhinzugekommenen Grundstücke im Zuge des Breitbandausbaus zu erschließen, müssen beide Kommunen Geld in die Hand nehmen. Jeweils rund 6.000 Euro werden dafür fällig. „Das ist verschmerzbar. Alles andere wird von Bund, Land und Landkreis zu 100 Prozent gefördert“, sagt Dirk Schilling. Immerhin knapp drei Millionen Euro sind das allein für seine Gemeinde. In Großweitzschen kommt da nochmal eine Schippe oben drauf. Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet schlägt dort mit knapp fünf Millionen Euro zu Buche. Dagegen wirken 6.000 Euro tatsächlich mickrig. Den Großweitzschener Gemeinderäten geht es aber ums Prinzip.

Firma in Regress nehmen

„Wir sollten die Firma in Regress nehmen“, sagt Gemeinderat Jörg Ulmitz (Freie Wähler). „Hier wurde eine fehlerhafte Leistung abgeliefert.“ Das Problem: Die Firma, die die Markterkundung vor vielen Jahren gemacht hat, ist schon lange nicht mehr Teil des Projekts. „Ich weiß nicht mal, ob es die überhaupt noch gibt“, sagt Bürgermeister Jörg Burkert.

Aus der Not Kohle machen

CDU-Rat Sven Krawczyk sorgt sich, dass der Breitbandausbau nicht schnell genug voran kommt. „Wenn das so weiter geht, stehen wir in zwei Jahren wieder da, sind noch immer nicht fertig und es gibt schon wieder neue Einfamilienhäuser in der Gemeinde.“ Ratsmitglied Mario Pohl, der als Parteiloser für die CDU im Gemeinderat sitzt, formuliert es schärfer: „Hier soll aus der Not Kohle gemacht werden“, sagt er. Er wundert sich zudem, wie die jetzt fälligen 6.000 Euro zustande kommen. „Das wären knapp 200 Euro pro Adresspunkt. In den bisherigen Planungen waren es nicht mal 100 Euro. Wie wurde das berechnet? Der Großteil der Planungsarbeit ist doch schon getan. Es ist lediglich eine Ergänzung.“

„Wir haben keine Wahl“

Der Bürgermeister solle noch einmal in die Preisverhandlungen gehen und versuchen, nachträglich noch etwas rauszuholen. Viel Hoffnung machte Jörg Burkert seinen Gemeinderäten nicht, aber er wolle es zumindest versuchen. Dem Nachtrag wurde am Ende und trotz Diskussionen zugestimmt. Auch die Ostrauer Gemeinderäte gaben einstimmig grünes Licht. „Wir haben gar keine Wahl“, bringt es der Großweitzschener Gemeinderat Thomas Philipp (Freie Wähler) auf den Punkt.

Von Stephanie Helm