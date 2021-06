Weitere 200 Impfdosen für Döbeln

Döbeln

Weitere 200 Dosen von Johnson & Johnson sollen am Sonntag im zeitweisen Impfzentrum in der Döbelner Sporthalle Burgstraße (Burgstraße 8) verimpft werden. Darauf verständigten sich die Stadt Döbeln und das DRK Döbeln-Hainichen, das die Impfungen durch mobile Impfteams vornimmt. Damit wäre die seit dem 27. Mai in Döbeln laufende Impfkampagne zunächst abgeschlossen. Vom 21. bis 24. Juni gibt es die Zweitimpfungen mit Biontech.

Das Impfangebot richtet sich an alle Einwohner der Region Döbeln, die in eine Priorisierungsgruppe fallen und noch keinen Termin in einem anderen Impfzentrum vereinbart haben.

Beim Wirkstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig. Die Anmeldungen für diesen Sonntag sind telefonisch und online möglich. Die Onlineanmeldungen können über die Internetseite der Stadt unter www.doebeln.de oder den Link https://mitdenken.sachsen.de/1024802 erfolgen. Für die telefonische Terminvereinbarung über die Hotline 03431/579 292 gibt es noch diese Zeiten: am Mittwoch noch bis 16 Uhr, Donnerstag, 3. Juni, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie Freitag, 4. Juni, 9 bis 13 Uhr.

Zum vereinbarten Impftermin sind folgende Unterlagen mitzubringen: amtlicher Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis); Krankenversicherungskarte; Impfpass (wenn vorhanden); Nachweis, aus dem die Zugehörigkeit zu einer der Priorisierungsgruppen hervorgeht; ausgefüllte Einwilligungserklärung; ausgefüllter Aufklärungsbogen. Aufklärungsbogen, Einwilligungserklärung und alle Informationen zu den Priorisierungsgruppen sind auf den Internetseiten der Stadt zu finden. Wer keine Möglichkeit hat, die Unterlagen zu Hause auszudrucken, kann sich diese in der Döbeln-Info abholen. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die bisher seit dem 27. Mai konzipierten zehn Impftage in Döbeln sind bis auf einzelne Rückgabetermine ausgebucht. Insgesamt werden 2 250 Dosen verimpft. Mit dem Termin am Sonntag kommen weitere 200 Dosen hinzu. „Diese Kampagne ist ein großer Gewinn für die Menschen in unserer Region. Sie hat dazu beigetragen, eine signifikante Impfquote zu erreichen“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU), der sich intensiv dafür eingesetzt hat. Es sei eine große logistische Herausforderung gewesen. Liebhauser dankt allen, die dazu beigetragen haben, diese Aktion zu ermöglichen.

Von Olaf Büchel