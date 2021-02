Weitere 99 Neuinfektionen in Mittelsachsen

Döbeln/Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet am Donnerstag 99 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis liegt damit aktuell bei 14 701. Davon entfallen 5 659 auf den Altkreis Mittweida (plus 44), 2 893 auf den Altkreis Döbeln (+ 30) und 6 149 auf den Altkreis Freiberg (+25). Laut dem Robert Koch Institut (RKI) liegt der Inzidenzwert für Mittelsachsen damit bei 129,9. Aktuell werden 124 Corona-Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis behandelt. Das sind 14 weniger als am Vortag. 15 Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation beatmet werden.

Mehr Kinder in der Notbetreuung

In der Notbetreuung werden aktuell wieder mehr Kinder betreut. Zum Stichtag 27. Januar besuchten 28,91 Prozent der Kinder im Kreis Kita und Hort. Die Spanne reicht dabei von rund 7 Prozent bis 50 Prozent in den Einrichtungen. Im sachsenweiten Vergleich werden in Krippe und Kindergarten zwischen 27,44 und 33,76 Prozent der Kinder betreut. Die Zahl der Anmeldungen für die Notbetreuung in Krippe und Kindergarten ist von 35,70 Prozent auf zirka 36,72 Prozent nur noch marginal gestiegen. Gleiches zeigt sich auch im Hortbereich. Dort ergibt sich eine minimale Steigerung der Nutzung der Notbetreuung von 14,15 Prozent am 20. Januar 2021 auf nunmehr 14,53 Prozent.

Anzeige

DRK Freiberg bietet Antigen-Tests und Schulungen an

Der Kreisverband Freiberg des Deutschen Roten Kreuzes bietet vor Ort ab kommende Woche regelmäßig die Durchführung von PoC-Antigen-Tests in den Räumen der Geschäftsstelle auf der Annaberger Straße 5 in Freiberg an. Termine können online gebucht werden. Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Verbandes unter www.drk-freiberg.de. Des Weiteren bietet dieser ebenfalls Schulungen zur Durchführung von Antigen-Schnelltest an. Einige Firmen der Region haben dieses Angebot auch schon genutzt, damit ihre Mitarbeiter eigenständig Schnelltests durchführen können. Informationen hierzu sind ebenfalls auf der Webseite des Verbandes zu finden.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer