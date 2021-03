Weitere Termine für Impfbus-Halt in Ostrau

Ostrau/Zschaitz

Der Andrang war enorm. Kaum war die Nachricht über die Terminvergabe für den Impfbus in Ostrau veröffentlicht, klingelte wenige Minuten später auch schon das Telefon von Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Etwa 150 Bürger, die mindestens 70 Jahre alt sind, haben einen der begehrten Termine für den Impfbus erhalten. Doch die Anrufe wurden nicht weniger. Deshalb gibt es jetzt neben dem 4. April einen weiteren und bei Bedarf sogar noch einen dritten Termin, an dem der Impfbus in Ostrau Halt macht.

Zwei zusätzliche Termine

Am 7. und gegebenenfalls am 8. April, jeweils von 9 bis 16 Uhr, wird es demnach weitere Möglichkeiten geben, sich in der Parkbucht der Grundschule in Ostrau impfen zu lassen. Das geht nur mit vorherigem Termin und gilt auch nur für Bürger der Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig. Knapp 800 Männer und Frauen über 70 betrifft das. Die Termine vergibt die Gemeindeverwaltung in Ostrau. Montags und Mittwochs können Bürger unter den Telefonnummern 034324/20 90 sowie 034324/209 203 anrufen.

Mitgebracht werden müssen Chipkarte, Personalausweis, Impfausweis und die notwendigen ausgefüllte Formulare. Die können sich Bürger zuvor in der Gemeindeverwaltung abholen, um sie schon auszufüllen. Dann geht es beim eigentlichen Impftermin schneller.

Beide Impfstoffe möglich

Welcher Impfstoff geimpft wird, steht noch nicht fest. Auch darauf weist Bürgermeister Dirk Schilling hin. Die Anfragen dazu häuften sich in der letzten Zeit. Bürger, die einen Termin ergattert haben, sollen daher vorsorglich beide Formulare für beide Impfstoffe – Biontech und AstraZeneca – ausfüllen.

Von Stephanie Helm