Region Döbeln

Die Inzidenz im Landkreis sinkt weiter, am Donnerstag erreicht sie laut RKI den Wert 306,5 (-36,8). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat sich weiter erhöht auf 858 (+7). 235 neu nachgewiesene Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag, womit die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 55243 gestiegen ist. In den Kliniken des Landkreises werden 59 Corona-Patienten stationär behandelt (-33), davon 16 beatmet (-1).

Von daz