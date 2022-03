Region Döbeln

Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken Mittelsachsens ist seit Freitag erneut gesunken. Insgesamt 55 (-10) meldet das Gesundheitsamt am Sonntag, davon müssen zwei Patienten beatmet werden (-3). Dafür gibt es vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen, womit die Gesamtzahl auf 976 steigt.

Steigend ist auch die Zahl der Infizierten. Seit Freitag wurden 1671 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt haben sich damit bis jetzt im Landkreis seit Pandemiebeginn 83226 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Während die Zahl der Patienten in den Kliniken aktuell weiter sinkt, steigt die Inzidenz wieder sprunghaft an und liegt am Sonntag bei 1535,5 (+212). Dabei handelt es sich um einen neuen Höchstwert seit Dezember.

Von daz