Weitere Tote und über 700 neue Fälle an einem Tag im Landkreis Mittelsachsen

Region Döbeln

Die Zahl der Todesfälle im Landkreis Mittelsachsen ist am Mittwoch auf 823 gestiegen (+13). Das Gesundheitsamt meldete darüber hinaus 719 weitere bestätigte Corona-Nachweise, womit die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 51140 steigt. Deutlich gesunken hingegen ist die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch, sie liegt laut RKI bei 899,6 (-297,8) und damit erstmals im Dezember unter der Tausend. In den Kliniken des Landkreises werden derzeit 155 Corona-Patienten stationär behandelt (+-0), davon werden 29 beatmet.

Die Möglichkeit zur telefonischen Anmeldung für die von Klinikum Döbeln und Stadt organisierten Impfaktion in Döbeln-Ost wurde rege genutzt. Bereits nach etwa anderthalb Stunden waren die 110 Termine für diesen Freitag vergeben. Danach wurden noch Termine für den 22. Dezember vermittelt. Ab sofort können die verbleibenden Termine für dieses Datum sowie Impftermine für den 30. Dezember, den 7. und den 14. Januar auch online über die Homepage der Stadt Döbeln (www.doebeln.de) gebucht werden. Die Möglichkeit der telefonischen Anmeldung über 03431/579 292 besteht weiterhin.

Die Impfungen am 22. und 30. Dezember sowie am 7. und 14. Januar erfolgen jeweils von 15.30 bis 21 Uhr in Döbeln-Ost in den Praxisräumen im Haus Unnaer Straße 23 (über der Apotheke zum Riesenstiefel). Durchgeführt werden die Impfungen durch zwei Ärzte des Döbelner Klinikums. Verimpft wird der Wirkstoff von Moderna. Der Zugang zu den Impfräumen ist barrierefrei, es steht ein Fahrstuhl zur Verfügung. Diejenigen, die sich zu einer Erstimpfung anmelden, erhalten den Termin für die Zweitimpfung direkt vor Ort in der Impfstelle. Zum vereinbarten Impftermin sind folgende Unterlagen mitzubringen: Krankenversicherungskarte, Impfpass (wenn vorhanden), ausgefüllte Einwilligungserklärung, ausgefüllter Aufklärungsbogen. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Von daz