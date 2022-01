Mittelsachsen

Die Zahl der Todesfälle steigt im Landkreis weiter an. So meldet das Gesundheitsamt im Zusammenhang mit Corona sieben weitere Verstorbene. Die Gesamtzahl beträgt damit 933. In den Kliniken im Landkreis sinkt die Zahl der Corona-Patienten erneut – auf nun 41 (-4), davon müssen 13 Menschen beatmet werden (-1). Auch die 7-Tage-Inzidenz geht noch einmal runter auf 169,8 (-10,6). Neue bestätigte Coronavirus-Nachweise gibt es in Mittelsachsen 128, womit die Gesamtzahl auf 56 886 steigt.

Von daz/obü