Weiterer Döbelner Kreisverkehr bekommt im Mai Zebrastreifen

Döbeln

Genau ein Jahr nach dem Kreisverkehr in der Bahnhofstraße wird in diesem Jahr im Mai/Juni der nächste Döbelner Kreisverkehr umgebaut. Dann bekommt der Kreisel an der Burgstraße, unweit des Arbeitsamtes und des Finanzamtes, an jeder der vier Ausfahrten einen Fußgängerüberweg und dazu eine entsprechende Beleuchtung mit LED-Straßenlampen. Die weiß leuchtenden LED sollen den Kreuzungsbereich besser ausleuchten und sich von der ansonsten leicht gelblichen Straßenbeleuchtung unterscheiden.

„Es handelt sich dabei um ein weiteres Vorhaben, das als Teil eines Maßnahmenkataloges in der städtischen Unfallkommission beschlossen wurde“, sagt Toni Gebler von der Verkehrsbehörde beim Döbelner Ordnungsamt. Der Unfallkommission gehören die Straßenbaulastträger, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, ebenso an wie die Polizei und die Verkehrsbehörde der Stadt. Jedes Jahr wird die polizeiliche Unfallkarte ausgewertet und bei Ortsterminen werden Unfallschwerpunkte angesehen. Dazu gehören auch die Kreisverkehre.

Ende Mai 2021 wurde der Kreisel an der Bahnhofstraße/Mastener Straße umgebaut. Die Zebrastreifen sollen die Querungen für Fußgänger sicherer machen und die Beleuchtung soll die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. Der Kreisverkehr Mastener Straße galt als Unfallschwerpunkt. Im Jahr 2019 gab es dort sieben Unfälle. Nun nimmt sich die Stadt an der Burgstraße den nächsten Kreisverkehr, gleich wenige Meter weiter vor.

Und dabei bleibt es nicht. Im kommenden Jahr soll dann der Kreisverkehr an der Oberbrücke ebenfalls mit Zebrastreifen und neuer Beleuchtung versehen werden. Der Kreisverkehr am Döbelner Hauptbahnhof ist bereits mit Zebrastreifen ausgestattet. Dort ist dies schon beim Neubau der Kreuzung geschehen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer