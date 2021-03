Welche Angebote gibt es künftig am BSZ Döbeln?

Döbeln

Das Kultusministerium plant, den Berufsschulnetzplan für berufsbildende Schulen zu ändern. Das betrifft auch die Beruflichen Schulzentren (BSZ) in Döbeln und Rochlitz. Demnach sollen Ausbildungsangebote stärker gebündelt werden und aus den einzelnen Berufsschulzentren richtige Kompetenzzentren werden. Übersetzt heißt das: Gibt es in Döbeln heute noch eine breite Palette an Ausbildungsangeboten, könnten es schon bald weniger, dafür aber vertiefte Angebote sein.

Umstrukturierungen geplant

Was das konkret für die BSZ-Standorte in Döbeln und Rochlitz bedeutet, will Marika Tändler-Walenta, Kreisvorsitzende der Linken in Mittelsachsen und Landtagsabgeordnete, mit einer kleinen Anfrage an die sächsische Staatsregierung herausfinden.

„Besonders die Standorte Döbeln und Rochlitz werden die Umstrukturierungen negativ zu spüren bekommen“, sagt Marika Tändler-Walenta. Wie genau, will sie aufgeschlüsselt wissen. Also: Welche Ausbildungsangebote gibt es jetzt und welche soll es künftig geben? Die Linken-Politikerin sieht vor allem das Angebot für Kraftfahrzeugmechatroniker/innen und Landwirte/innen in Gefahr. Diese Angebote sollen nach bisherigen Erkenntnissen an anderen Berufsschulzentren etabliert werden.

Verlängerte Schulwege

Marika Tändler-Waltenta will zudem sicherstellen, dass auch nach der Novellierung des Berufsschulnetzplanes die schulischen Standorte sowie die Unterbringung von Schülerinnen und Schülern, welche enorme Strecken bewältigen müssen, sicher gestellt sind. „Verlängerte oder nicht stemmbare Schulwege müssen vermieden werden. Für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind dies elementare Faktoren bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz“, so Tändler-Walenta. Die Linken-Politikerin erwartet die Antwort der Staatsregierung für Mitte April.

Von DAZ