Eine Welle der Solidarität für Erzieher und Leiterin der Ostrauer Kindereinrichtungen entstand nach der Familienkompass-Umfrage und der Berichterstattung darüber. Eine Hand voll Mütter äußerte massive Kritik an den Einrichtungen und vor allem gegenüber Kita-Leiterin Andrea Winkler – und das anonym und für niemanden so recht greifbar. Nicht nur die Kita-Leiterin selbst ging daraufhin in die Offensive und meldete sich zu Wort. Auch Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) ergriff Partei für seine Einrichtungen. Er sprach von einer Nörgelfraktion, die sich dort zu Wort meldete und auf hohem Niveau jammerte. Schilling kündigte bereits an, dass es eine Zusammenkunft zwischen Verwaltung, Kita-Leitung und Elternratvertretern geben solle. Am Dienstagnachmittag kamen die Parteien schließlich an einen Tisch, um über die künftige Beschwerdekultur zu sprechen, aber auch um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. „Es war ein gutes Gespräch“, sagte Dirk Schilling anschließend.

Im direkten Gespräch

In den vergangenen Tagen bekam auch Kita-Leiterin Andrea Winkler die Solidarität der Elternschaft zu spüren. „Eltern sind zu mir gekommen, um mir zu sagen, dass sie die Kritik nicht mittragen“, erklärt sie. „Und zwar auf dem Weg wie es am sinnvollsten ist – im direkten Gespräch mit mir.“ Ihr Team, sagt sie, ist enttäuscht. „Als Leiterin komme ich mit so etwas klar. Aber meine Mitarbeiter, die hat das getroffen.“ Dass ihr Team hinter ihr steht, genauso wie ein Großteil der Elternschaft und der Bürgermeister, macht Andrea Winkler glücklich. Sie will sich jetzt lieber auf das fokussieren, was wichtig ist: ihre Arbeit.

Professionelle Distanz

Eine, der es ein Bedürfnis war, sich zu Wort zu melden, ist Franziska Dinor. Sie ist Mutter. Ihr Sohn wird in der Kiebitzer Einrichtung betreut. Sie kennt das Erzieherteam und Leiterin Andrea Winkler. „Als ich den Artikel gelesen habe, war ich schockiert. Was dort geäußert wurde, kann ich nicht unterschreiben“, sagt sie. „Ich werden zu jeder Zeit gehört und kann ansprechen, was mich beschäftigt.“ Dass sich die Kita-Leiterin „im Ton vergreift“ wie es in einem Kritikpunkt heißt, kann sich Franziska Dinor schwer vorstellen. „Sie wahrt als Leiterin eine professionelle Distanz und hat einen Maßstab für alle, das finde ich gut.“

Genügend Raum für Probleme

Auch Annekathrin Simniok, Mutter eines Sohnes im Krippenalter, will die Kritik an den Einrichtungen so nicht stehen lassen. „Jeder darf seine Meinung äußern, keine Frage. Mir ist es aber wichtig, dass die Erzieher und auch Frau Winkler wissen, dass ein Großteil der Eltern das ganz anders sieht“, sagt die Rittmitzerin. Dass es in den Einrichtungen schon lange nicht mehr um die Kinder geht, wie es eine der Kritikerinnen äußerte, kann Annekatrin Simniok nicht bestätigen. „Es geht immer um die Kinder und deren Bedürfnisse“, ist sie sich sicher. Und für Dinge, die angesprochen werden müssen, gäbe es genügend Raum.

Persönliche Belange

Auch sie weiß zu schätzen, dass die Kita-Leiterin alle gleich behandelt. „Ich denke, bei der geäußerten Kritik an Frau Winkler geht es um persönliche Belange der Eltern. So etwas gehört aber nicht in eine Kindereinrichtung. Ich möchte, dass es auch weiterhin um die Kinder geht. Wenn die Motivation der Erzieherinnen jetzt unter den wenigen Kritikerinnen leidet, wäre das fatal“, so Annekatrin Simniok weiter.

