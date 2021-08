Obersteina/Ostrau

Das Tierheim „Wiesengrund“ in Ostrau sucht ganz dringend den Besitzer dieses unkastrierten Ziegenbocks (Zwergziege). Er wurde am Montag, 9. August, von der Gemeindeverwaltung Ostrau in Obersteina sicher gestellt und ins Tierheim gebracht. Weil das Tier keine Ohrmarke trägt, konnten ihn die Tierheim-Mitarbeiter keinem Besitzer zuordnen. Wer Hinweise geben kann, wohin das Tier gehört, soll sich im Tierheim melden. Das geht telefonisch unter der Nummer 034324/21863.

Das Tierheim "Wiesengrund" in Ostrau sucht ganz dringend den Besitzer dieses unkastrierten Ziegenbocks. Quelle: Privat

Von DAZ