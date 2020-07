Wendishain: Hochbehälter auf neuen technischen Stand gebracht

Wendishain

Rechtzeitig vor dem Hochsommer und der naturgemäß steigenden Trinkwasserabnahme sind die Umbauarbeiten am Hochbehälter Wendishain abgeschlossen. Es handelte sich um ein gemeinsames Projekt von Veolia und Wasserverband Döbeln-Oschatz.

Erst Ende Juni wurde eine neue Schieberkammer, die einen Durchmesser und damit eine Höhe von etwa zweieinhalb Metern hat, geliefert und sofort an Ort und Stelle eingebaut. Eine Tiefbaufirma hatte die Baugrube bereits ausgehoben. Bei einer Schieberkammer handelt es sich um eine Art Vorraum mit der betriebsnotwendigen Technik.

Bisher fehlte Technik-Kammer ganz

Bisher gab es in der Pumpstation Wendishain, die für die Trinkwasserversorgung von Hartha und Waldheim von großer Bedeutung ist, überhaupt keine Schieberkammer. Eine Tatsache, die den Mitarbeitern von Siegmar Rüdrich, Gruppenleiter bei Veolia Wasser Deutschland, die Wartung und Kontrolle unnötig erschwerte. Für die Wartung des Niveau-Regler-Ventils, das für einen entsprechenden Füllstand im Behälter sorgt, mussten die Veolia-Mitarbeiter bisher auf einer Leiter in den Behälter hinunter steigen. Jedes Mal war es dafür erforderlich, das Wasser abzulassen, erinnert der Gruppenleiter. Sonst sei man gar nicht an das Ventil herangekommen. Diese ungünstige Konstellation gehöre jetzt der Vergangenheit an.

Ein riesiger Fortschritt

„Der Vorlagebehälter wurde 1978 errichtet und seither zum Teil schon saniert. Nun erfolgte das Nachrüsten der Schieberkammer”, erklärt Rüdrich. Heutzutage habe jeder Behälter eine Schieberkammer, so der Gruppenleiter. Er ist froh, dass in Wendishain entsprechend nachgerüstet und gleichzeitig ein neues Niveau-Regler-Ventil eingebaut werden konnte.

Ende Juni wurde die Schieberkammer eingebaut. Quelle: Veolia

„Für die Stabilität der Trinkwasserversorgung und den Anlagenbetrieb ist das ein riesiger Fortschritt. Jetzt können wir den Behälter bei Bedarf ganz normal ab- oder umschiebern und die Wartungsarbeiten am Ventil ausführen“, sagt Rüdrich. Auch die Arbeitssicherheit habe sich damit wesentlich verbessert. Die Kosten von rund 50 000 Euro teilen sich als lokale Partner die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft (DOWW) und die Veolia als Betriebsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz. Die DOWW übernimmt die Kosten der neuen Kunststoff-Schieberkammer, Veolia finanziert das Ventil, das von eigenen Mitarbeitern installiert wurde.

Von Olaf Büchel