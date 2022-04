Wendung im Bank-Skandal: Im Waldheimer Wiesengrund kann man wieder sitzen

Waldheim

Hinterm Kaufland steht jetzt wieder eine Sitzgelegenheit. Dort hatte das Bauamt zwei Bänke plus Papierkorb abbauen lassen, was für einigen Aufruhr sorgte. Nun hat die Stadt eine Bank und einen Papierkorb wieder aufstellen lassen. Das hatte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bereits angekündigt.

„Ich habe mit staunendem Auge gesehen, dass die Bank wieder da ist und auch ein Papierkorb“, sagte Tobias Busch, Stadtrat aus der CDU-Fraktion, zur jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Nach seinen Worten würden die Leute die Sitzgelegenheit sehr gut nutzen.

Danach sah es am Sonnabend-Mittag nicht aus, als lvz.de die Pausenecke besichtigte und mit Golden Retriever Leo einen Sitztest machte. Auf den Brettern herrschte gähnende Leere. Bis auf einen kleinen weißen Fleck Vogelkot auf einem Sitzbrett gab es am Zustand der Sitzecke aber nichts auszusetzen. Reporter und Hund, zusammen mindestens drei Zentner schwer, trug die Bank locker. Diese stammt aus den Beständen des Waldheimer Verschönerungsvereins.

Sauber sah es am Sonnabend auch aus um das wieder aufgestellte Ensemble aus Bank und Papierkorb. Dabei war das ein Grund, weshalb das Bauamt dies im März abgebaut hatte. „Es sah muchtig aus“, begründete Bauamtsleiter Dirk Erler den Abbau. Illegale Müllentsorger hätten ständig den Papierkorb überfüllt. „ „Da habe ich lieber gar keine Ecke, als eine Dreckecke“.

„Den hätten wir jeden Tag leeren können.“ Das kann der Bauhof aber nicht leisten. Ohnehin sei die fußläufige Leerung an sich schon problematisch. „Das passt nicht in unsere Arbeitsroutine. Zudem haben wir drei Mitarbeiter weniger auf dem Bauhof“, sagt Dirk Erler. Denn die Stadt muss auf drei geförderte Beschäftige verzichten, weil die Arbeitsagentur diese Förderung nicht bewilligt hat.

Der wieder aufgestellte Papierkorb steht jetzt näher an der Wendestelle der Vogtstraße. Dadurch haben die Mitarbeiter des Bauhofs einen kurzen Weg, um den Papierkorb zu leeren. Vorher stand dieser etwas weiter weg.

Helga Berger war eine der Bürgerinnen, die sich über den Abbau der Bänke beschwert hatte. Und auch darüber, dass offenbar der Bauhof über die Wiese gefahren ist, statt die Poller wegzunehmen und den Weg zu nutzen. Danach gab es tiefe Fahrspuren in der Grasnarbe. „Das geht natürlich nicht“, sagte Bauamtsleiter Dirk Erler. Er habe deswegen mit dem Bauhof „geschimpft“.

Helga Busch hatte damals einen Brief an die Stadt geschrieben und ihre Kritik vorgetragen. Zur Antwort bekam sie, dass der Weg hinterm Kaufland im Wiesengrund keine touristische Funktion erfülle. Dabei gehört er zum Waldheimer Wanderwegenetz. Am Zugang von der Harthaer Straße aus steht seit 2015 eine sehr informative große Informationstafel des Verschönerungsvereins, der an dieser ein Fach mit seinen Flyern montiert hat. Bis zu 40 Stück gehen da monatlich weg.

Von Dirk Wurzel