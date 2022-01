Weniger Corona-Patienten in mittelsächsischen Kliniken

Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag 81 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise gemeldet. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn steigt damit auf 58 205. Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in Kliniken in Mittelsachsen stationär behandelt werden, ist auf 18 gesunken (-7), davon werden sechs beatmet (-2). Es gibt im Landkreis einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona, die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 958. Die 7-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 280 (+30,6).

Wieder Versammlungen und Aufzüge

Im Landkreis gab es am Montagabend wieder etliche Versammlungen und Aufzüge, die sich gegen die Corona-Maßnahmen des Staates richteten. Nicht angezeigte Aufzüge gab es beispielsweise in Waldheim mit etwa 550 Teilnehmern und in Burgstädt mit etwa 500 Teilnehmern. Eine angemeldete Versammlung mit rund 150 Teilnehmern gab es in Döbeln.

Von daz/obü